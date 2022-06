Vanavond op tv: een Fabergé van chocola, ‘Basic Instinct’ gefileerd, en een nieuwe Sally Rooney-adaptatie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Junior Bake Off Vlaanderen: finale’

De zenuwen bij finalisten Iben, Lola en Aure staan strak gespannen, zeker wanneer ze uit de mond van de altijd sarcastische Jeroom de opdracht van de technische proef te horen krijgen: ‘Maak een chocoladen ei van Fabergé, afgewerkt met royal icing.’

Om 20.35 op Play4

‘Basic Instinct, Sex, Death & Stone’

Dertig jaar na het grote en opmerkelijke succes van ‘Basic Instinct’, de schandaalfilm die van Sharon Stone een wereldster maakte, onderzoekt deze docu samen met regisseur Paul Verhoeven en hoofdrolspelers Stone en Michael Douglas de impact van hun cultfilm op hete hangijzers zoals #MeToo, gender en seksualiteit.

Om 23.05 op NPO 2

‘Con Air’

Een staaltje onversneden testosteroncinema uit de jaren 90, toen Nicolas Cage dit soort rollen nog speelde zonder zichzelf te parodiëren. Enkele van de zwaarste gangsters van het land worden samen op een vliegtuig gezet. Het vliegtuig wordt gekaapt – uiteraard – en dat leidt tot vuurwerk.

Om 23.05 op VTM 3

Jemima Kirke in 'Conversations With Friends' Beeld BBC/Element Pictures/Enda Bowe

‘Conversations with Friends’

Na het succes van de tv-adaptatie van ‘Normal People’ volgt nu ook de bewerking van Sally Rooneys debuutroman ‘Conversations with Friends’, waarin twee poetry slammende hartsvriendinnen een vreemde vriendschap aangaan met een getrouwd koppel uit een welgestelde wijk in Zuid-Dublin. De cast bestaat uit onder meer Sasha Lane (Star in ‘American Honey’) en Jemima Kirke (‘Girls’, ‘Sex Education’).

Om 23.40 op BBC 1

Ben Falcone en Melissa McCarthy in 'God’s Favorite Idiot' Beeld VINCE VALITUTTI/NETFLIX

‘God’s Favorite Idiot’

In deze gloednieuwe komische serie speelt Melissa McCarthy Amily, die op een dag getuige is hoe haar collega Clark (Ben Falcone, in het echte leven McCarthy’s man) door de bliksem wordt getroffen. Clark overleeft de klap, maar begint nadien op onverklaarbare wijze te gloeien, wat Amily doet vermoeden dat de brave IT-medewerker een goddelijke missie heeft gekregen.

Nu te zien op Netflix

