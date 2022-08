Vanavond op tv: Een Franse liefdesdriehoek, Belgen op medaillekoers en een ontregelende true crime-docu

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘César et Rosalie’

Romy Schneider waagt zich aan een ménage à trois in dit romantische drama van Claude Sautet uit 1972. Yves Montand speelt het opvliegende maar charmante vriendje, Sami Frey de ingetogen adonis. Een psychologische studie van drie personages die levensecht aanvoelen. Spijtig van het ambigue einde.

Om 22.15 op Canvas

‘Sporza: European Championships’

Vanaf vandaag tot en met 21 augustus vinden in München de European Championships plaats, een combinatie van EK’s in negen verschillende olympische disciplines. Imke Courtois, al dan niet gehuld in dirndljurk, overschouwt vanuit de studio alle actie. ‘Ik heb heel veel interesses die met m’n focus flirten, heel veel dingen die ik graag wil doen. Ik heb iemand nodig die zegt: die twee ideeën zijn goed, die drie niet.’

Vanaf 15.00 op Eén

‘B&B zoekt lief: finale’

Na een luttele 32 afleveringen komen we vanavond te weten wie van de hardwerkende maar van liefde verstoken Vlaamse B&B-uitbaters tussen het aanvullen van de flesjes toiletparfum door de grote liefde heeft gevonden en wie alleen achterblijft in zijn of haar B&B.

Om 19.55 op VTM 2

‘Midnight Run’

Geestige buddy comedy uit de jaren 80, van de maker van ‘Beverly Hills Cop’. Premiejager Robert De Niro moet de aimabele maffiabankier Charles Grodin van New York naar L.A. transporteren, met de FBI en rare snuiters in hun kielzog. Een dolle roadmovie met de chemie tussen de twee hoofdacteurs als drijvende kracht.

Om 22.40 op VTM 4

Anthony Templet en Burt in 'I Just Killed My Dad' Beeld TMDb

‘I Just Killed My Dad’

Regisseur Skye Borgman bracht nog maar net de druk besproken true crime-documentaire ‘Girl in the Picture’ uit, of daar is ze al met een nieuwe reeks. In ‘I Just Killed My Dad’ legt ze geleidelijk de motieven bloot van de 17-jarige Anthony Templet die in 2017 zijn vader Burt doodschoot. Moord in koelen bloede? Zeker. Maar achter de feiten schuilt een onwaarschijnlijk wreed verhaal dat uw moreel kompas geheid doet tiltslaan.

Nu te zien op Netflix

