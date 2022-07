Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Crawl’

‘Crawl’ ★★★☆☆ is een geinige B-film van Alexandre Aja (zie ook ‘Piranha 3D’), waarin een zware orkaan Florida onder water zet. Een jonge vrouw en haar vader zitten vast in hun ondergelopen kelder met een stel krokodillen. Het is een pretentieloze horrorfilm die je exact geeft wat je ervan verwacht.

Om 20.35 op VTM 4

EK Voetbal voor vrouwen: Italië - België

Na een gelijkstand met Ijsland en een nipte nederlaag tegen Frankrijk, staat nu de derde wedstrijd van de Red Flames in het EK voetbal voor vrouwen op de planning. Vanavond spelen de Belgen tegen Italië in Manchester. Commentaar wordt gegeven door Aster Nzeyimana, Imke Courtois en Ruben Van Gucht. Gert Verheyen is te gast in de studio.

Om 20.30 op Canvas

‘Surviving Jeffrey Epstein’

Het eerste deel van de vierdelige documentaire. Drie overlevers vertellen het verhaal van Jeffrey Epstein, de mysterieuze miljardair op Palm Beach Island in Florida, die hen als jonge tieners naar zijn huis lokte via een wijdvertakt netwerk van recruiters die ze dachten te kunnen vertrouwen.

Om 23.19 op NPO 3

‘Spartacus run’ - halve finale

Beeld VTM

Vanaf vandaag gaat de finaleweek in van ‘Spartacus run’. In de eerste halve finale strijden Sean D’hondt en Christopher Timmerman voor een plaatsje bij de eindmeet.

‘Resident evil’

De ensemblecast van 'Resident Evil', vanaf vandaag op Netflix. Beeld Netflix

De videogames van ‘Resident Evil’ behoren tot het beste dat het horrorgenre te bieden heeft, maar Hollywood faalt keer op keer om de bloedstollende magie naar het grote scherm te vertalen. Netflix kocht met ‘Resident Evil’ dan ook een kat in een zak: de streamingdienst dacht op de onvoorwaardelijke steun van een trouwe fanbase te kunnen rekenen, maar kreeg bij de release van de met zombies gevulde trailer voornamelijk sarcastische reacties en scherpe boutades als respons. Netflix zou met z’n serie namelijk te veel van de videogames afwijken, door geliefde personages Jill, Chris, Leon en Claire te vervangen door nieuwkomers. Rust er een vloek op ‘Resident Evil’-adaptaties, of slaagt Netflix er toch als eerste in om onder de huid kruipende horror in plaats van plat entertainment af te leveren?