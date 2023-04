Vanavond op tv: een Gents-Turkse comedy, de band tussen ouder en kind, en het Amerika van Edward Hopper

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Zonder afspraak’

Na ‘Albatros’, ‘Bevergem’ en ‘Clinch’ zet Canvas opnieuw in op eigenzinnige fictie van eigen bodem. ‘Zonder afspraak’ gaat over een Gentse kapper van Turkse afkomst die droomt van een muzikale carrière en daardoor zijn gezin, zijn omgeving en vooral zichzelf in de problemen brengt. De cast bestaat voornamelijk uit Turkse Gentenaars zoals Ali Can Ünal, Souad Boukhatem en muzikant Farouk Jomâa N. Ben Ali, aangevuld met onder meer Tom Vermeir, Aimé Claeys en Ann Miller.

Om 22.00 op Canvas

‘Waarom wachten’

Sinds Karine Claassen zelf mama is geworden, is haar kijk op de band tussen ouder en kind totaal veranderd. In deze nieuwe reeks praat ze honderduit met zes bekende mensen over hun relatie met één van hun ouders of kinderen. Beginnen doet ze met Tine Embrechts en haar vader Rob.

Om 21.20 op Canvas

‘De Cel Vermiste Personen’

Fatma Taspinar, zelf criminologe van opleiding en naast Journaal-anker ook justitiejournalist bij VRT NWS, vaart in dit nieuwe seizoen opnieuw in het zog van de Cel Vermiste Personen en volgt het team van Alain Remue onder meer tijdens de zoekacties na de overstromingen in België in 2021.

Om 20.45 op Eén

‘Face/Off’

Hoogst entertainende actieprent met een onnozele premisse: FBI-agent John Travolta wisselt van gezicht met terrorist Nicolas Cage, die een bom heeft verstopt. Met slowmotioneffecten en epische shoot-outs zorgt de Hongkongse filmmaker John Woo ervoor dat ‘Face/Off’ geen seconde níét over the top is.

Om 20.35 op VTM 4

'Ground Swell' van Edward Hopper (1939) Beeld AVROTROS

‘Edward Hopper - An American Love Story’

Edward Hopper geldt als één van Amerika’s geliefdste kunstenaars. Iedereen kent zijn iconische schilderij ‘Nighthawks’ uit 1942. Deze documentaire kijkt naar de relatie met zijn vrouw Jo, die haar eigen kunstenaarscarrière opgaf om hem te steunen.

Om 22.40 op NPO 2

