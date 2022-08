Vanavond op tv: Een gewelddadige peetvader, Paul De Grande die brol koopt en spannend geheugenverlies

‘The godfather’

Het is 50 jaar geleden dat Francis Ford Coppola de filmgeschiedenis veranderde met ‘The Godfather’. Canvas viert die mijlpaal met de vertoning van de volledige maffiatrilogie, van maandag tot woensdag. Verwacht een aaneenrijging van memorabele scènes die na al die jaren nog steeds binnenkomen. Toen Onze Man de 100 beste films aller tijden samenstelde, zette hij ‘The Godfather’ overigens op een mooie 21e plek (‘Je kunt de spaghetti ruiken in deze hartverscheurende tragedie’).

Om 22.05 op Canvas

‘Surface’

Na een zelfmoordpoging blijft de jonge en welgestelde Sophie achter met een gapende hoofdwonde en een groot gat in haar geheugen. Als ze weer is hersteld, hoort ze haar omgeving uit: over wie ze de afgelopen maanden en jaren was, en wat haar op de rand van de afgrond heeft gebracht. Maar gaandeweg begint Sophie te betwijfelen of het beeld dat iedereen van haar schetst, wel overeenkomt met de werkelijkheid. Na ‘Big Little Lies’ en ‘Little Fires Everywhere’ komen Reese Witherspoon en haar studio Hello Sunshine opnieuw met een psychologische thrillerreeks op de proppen, al gaf de actrice de hoofdrol deze keer aan iemand anders: Gugu Mbatha-Raw, die aan haar zijde doorbrak in ‘The Morning Show’.

Nu op AppleTV+

‘Het beste bod’

Het kleinere broertje van ‘Stukken van mensen’, waarin een dozijn experten tegen elkaar moet opbieden om een voorwerp mee naar huis te nemen. In tegenstelling tot de grote broer, waarvan enkel expert Paul De Grande mee de oversteek maakte, ligt de focus hier niet op exclusieve en waardevolle stukken, maar wel voorwerpen ‘waar een opmerkelijk verhaal achter schuilt’. Lees: brol. Naast De Grande dingen nog vijf semi-professionele verzamelaars mee naar de prachtige must-haves als een plastic emoe, en daarnaast proberen ook zes bekende Vlamingen het beste bod uit hun mouw te schudden. Al is BV ook hier een rekbaar begrip: Dominique Persoone, Bartel Van Riet, Julie Vermeire, Rik Verheye, Hakim en ... Dean Delannoit (juist, die van ‘Idool’) tekenen present.