Vanavond op tv: een hartveroverende Belgische musical, de Oostendse hiphopmoord en de megakerk van Justin Bieber en Bono

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Brabançonne’

De plot van deze uiterst genietbare musical uit 2014 draait rond de vete tussen twee harmonieorkesten – de Vlaamse harmonie Sint-Cecilia uit Staaikerke en de Waalse harmonie En Avant uit Vierlemont – die allebei zijn geselecteerd voor de Europese finale voor harmonieën in Brussel, en rond de romance tussen de Waalse solist (Llewyn Davis-lookalike Arthur Dupont) en de dochter van de Vlaamse dirigent (Amaryllis Uitterlinden).

Om 20.35 op Play7

‘The Big Chill’

Zeven voormalige vrienden van de universiteit zien elkaar na jaren terug op de begrafenis van een vriend in South Carolina. Na de plechtigheid blijft iedereen logeren in het huis van Sarah en Harold. De vrienden leren elkaar al etend, dansend, drinkend en flirtend opnieuw kennen. Intelligente tragikomedie over het verlies van idealen en de intrede van een zeker ennui bij de vrijgevochten babyboomgeneratie, voortreffellijk belichaamd door een uitgelezen sterrencast (Tom Berenger, Glenn Close, William Hurt, Kevin Kline e.a.)

Om 22.15 op Canvas

‘True Crime Belgium: De hiphopmoord’

De beruchte Oostendse hiphopbende RAW13 zorgde al een tijdje voor problemen in de uitgaansbuurt van Torhout. In de zwoele zomernacht van 15 op 16 juli 2011 ontketenen ze een bloedbad op het terras van café Apropoo.

Om 21.00 op Play4

‘Survival of the Thickest’

Comédienne Michelle Buteau bracht in 2020 het boek ‘Survival of the Thickest’ uit, met grappige essays over haar leven als zwarte, zwaarlijvige vrouw in de VS. Met de hulp van A24, de studio achter ‘Beef’, ‘Euphoria’ en ‘Everything Everywhere All at Once’, puurde ze er een fictieserie uit. Ze speelt zelf de hoofdrol als Mavis Beaumont, een 38-jarige styliste die haar lief met een ander in bed vindt. Ze moet haar leven opnieuw op de rails krijgen, maar kan op minstens twee troeven rekenen: haar eeuwige optimisme en haar kameraden.

Nu te zien op Netflix

Carl Lentz in 'The Secrets of Hillsong' Beeld disney

‘The Secrets of Hillsong’

De religieuze beweging Hillsong Church heeft kerken in onder meer Moskou, Tokio, New York, Parijs en – jawel – Brussel en is zo prestigieus dat beroemdheden als Justin Bieber, Selena Gomez en Bono er naar de mis gaan. Maar recente schandalen rond discriminatie, aanranding en kindermisbruik onthulden een goddeloze kant van de kerk. In de ontluisterende vierdelige documentaire ‘The Secrets of Hillsong’ nagelt de Nieuw-Zeelandse regisseur Stacey Lee de megakerk aan het kruis.

Nu te zien op Disney+

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids