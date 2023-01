Vanavond op tv: een Hollywood nanny, de bulderlach van Bart Cannaerts en - shocking - nazi’s op Canvas

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Big Brother’

De voyeuristen onder ons mogen zich weer gelukkig prijzen, want de bekendste realityshow uit de Lage Landen gaat vandaag weer van start. Mogen zich alvast onder de kandidaten rekenen: een militair, iemand met voorspellende dromen en een Hollywood nanny. ‘Big Brother’-nieuwkomer Tatyana Beloy presenteert samen met Geraldine Kemper de wekelijkse liveshow.

Om 22.00 op Play4

‘De dag van vandaag’

De actualiteitsquiz keert samen met presentator Bart Cannaerts terug voor een tweede seizoen, en ook Fien Germijns mag opnieuw enkele kijkers thuis al dan niet gelukkig maken. Mogen meequizzen in de eerste aflevering: Jonas Geirnaert, Peter Van de Veire en Amelie Albrecht.

Om 22.00 op Eén

Eurosong 2023 Beeld ©Thomas Geuens

‘Eurosong 2023’

Op het Eurovisiesongfestival zelf is het nog enkele maanden wachten - noteer in uw agenda met de glitterpen: 9 mei 2023 te Liverpool - maar eerst moeten we nog op zoek naar een vertegenwoordiger voor ons land. Strijden mee voor de begeerde positie: Ameerah, Chérine, gala dragot, Gustaph, Hunter Falls, Loredana en The Starlings.

Om 19.45 op Eén

'Jurassic Park' Beeld Photo News

‘Jurassic Park’

Filmmagie laat zich niet makkelijk in een definitie dwingen, maar Richard Attenborough die ‘Welcome to Jurassic Park!’ bromt terwijl een brachiosaurus majestueus voorbijkuiert, komt toch aardig in de buurt. Eén van de grootste blockbusters aller tijden, die nog steeds meesleept en betovert.

Om 20.35 op VTM2

‘Rise of the Nazis: the Downfall’

Goed nieuws voor wie ‘negen dagen’ heeft gegokt in de poll ‘Hoe ver zijn we in 2023 als Canvas iets rond de nazi’s brengt?’: vandaag start de nieuwe driedelige reeks over Hitlers laatste maanden.

Om 22.20 op Canvas

