Vanavond op tv: een hommage aan Marco Pantani, de finale van de Campus Cup, en Cath op bezoek bij Belgian Cat in Rusland

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Il migliore: Marco Pantani’

Aan de vooravond van de Ronde van Frankrijk brengt Canvas een intiem eerbetoon aan de in 2004 overleden Italiaanse wielrenner en cultfiguur Marco Pantani, die in 1998 zowel de Giro d’Italia als de Tour de France won en die vanwege zijn onafscheidelijke bandana ook wel Il Pirata genoemd werd.

Om 21.20 op Canvas

‘Buurman, wat doet u nu?’

In de laatste aflevering van het seizoen gaat Cath Luyten op visite bij Belgian Cat Emma Meesseman in Rusland. De beste basketbalspeelster van ons land speelt er sinds 2016 bij UMMC Jekaterinenburg. Zes weken na Caths bezoek valt Rusland Oekraïne binnen en keert Emma, net zoals haar andere buitenlandse ploeggenotes, terug naar huis. ‘Russen zijn wat nors, maar eenmaal je ze leert kennen, staan ze erg open voor jou. De oorlog verandert die persoonlijke ervaringen en herinneringen niet.’

Om 21.20 op Eén

‘De campus cup: finale’

De finale wordt een onderonsje tussen de studenten Toegepaste Taalkunde van de VUB en de studenten Geneeskunde van de KU Leuven. In welke hogere opleiding zitten dit jaar de slimste studenten? Geen van beide universiteiten kon tot nog toe de trofee mee naar de aula nemen. Voor de VUB is het zelfs de eerste finaleplaats in de vier seizoenen van de quiz.

Om 22.05 op Eén

‘80 jaar, reeds. Op de T bij Wim Schippers’

Komiek Ronald Snijders brengt in deze docu hulde aan Wim T. Schippers. De tv-maker, schrijver en beeldend kunstenaar is een begrip in Nederland. Zijn ophefmakende tv-programma ‘Hoepla’ uit 1967 en de ontregelende shows met het typetje Barend Servet zitten in het collectieve geheugen gegrift. Mensen spraken er schande van, er werden Kamervragen over gesteld en veel misnoegde kijkers zegden hun abonnement bij de VPRO op.

Om 22.20 op NPO 2

Maya Rudolph in 'Loot' Beeld TMDb

‘Loot’

Maya Rudolph, bekend van ‘Bridesmaids’, ‘The Good Life’ en haar imitatie van Amerikaans vicepresident Kamala Harris voor ‘Saturday Night Live’, speelt in deze nieuwe comedyreeks de miljardairsvrouw Molly Novak, wier gemakzuchtige luxeleventje wordt verknald als uitkomt dat haar echtgenoot (Adam Scott) een affaire heeft. De bedenkers werkten eerder aan ‘Parks and Recreation’, ‘30 Rock’ en ‘Master of None’.

Nu te zien op Apple TV+

‘La fortuna’

Alejandro Amenábar, de Spaans-Chileense regisseur van onder meer ‘Abre los ojos’ en ‘Mar adentro’, heeft een tv-serie gemaakt. Het op een graphic novel gebaseerde ‘La fortuna’ is een zesdelige avontuurlijke thrillerserie over een jonge, onervaren diplomaat (Álvaro Mel) die op zoek gaat naar de schat aan boord van een gezonken fregat, gestolen door de Amerikaanse schattenjager Frank Wild (Stanley Tucci).

Om 20.35 op FOX

