Vanavond op tv: een iconische Bond-slechterik, het vrouwelijk lichaam anders in beeld en een moordende raid in Torhout

‘Escape from Kabul’

De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan leidde een jaar geleden tot chaos en paniek en dwong de VS tot de grootste luchtbrug uit de geschiedenis van het land. Deze BBC-docu reconstrueert die hectische weken.

Om 20.10 op Canvas

Beeld RV

‘The spy who loved me’

Zonder meer de beste Bondfilm met Roger Moore. Een compleet absurde plot – knotsgekke miljardair wil de mensheid uitroeien om met een select clubje opnieuw te beginnen onder water – dient als excuus voor een resem plezierige actiescènes. Memorabel vanwege Richard Kiel als Jaws, de schurk met stalen tanden.

Om 20.35 op VTM

‘Queen of Katwe’

Waargebeurde familiefilm over een 10-jarig meisje uit Oeganda dat een schaakwonder blijkt te zijn. Een Disneyproductie, en dat voel je aan de zeer conventionele vertelstijl en expliciete levenslesjes, maar de productiewaarden zijn top en de acteurs brengen veel oprechtheid en warmte naar hun rollen.

Om 14.25 op VTM 3

‘Body Parts’

Hoe het vrouwelijk lichaam in films en series in beeld kwam, werd decennialang vooral door mannen bepaald: pas de laatste jaren kwam er verbetering. Wat zijn de gevolgen van die male gaze en hoe anders is een vrouwelijk perspectief?

Om 22.30 op NPO 2

Beeld SBS

True Crime Belgium: de hiphopmoord

De beruchte hiphopbende RAW13 zorgde al een tijdje voor problemen in de uitgaansbuurt van Torhout. Ze stonden bekend om hun arrogant gedrag en amokmakerij. Maar in de nacht van 15 op 16 juli waren de feiten van een ander kaliber. ‘True Crime Belgium’ reconstrueert hoe vier mannen die beruchte avond richting Café Apropoo trokken en daar met hun Pick-up inreden op de mensenmassa waarna ze hun machetes en kapmessen tevoorschijn haalden. In de chaos die op dat moment heerste, begonnen ze aan een moordende raid.

Om 20.40 op Play4

