Vanavond op tv: Een immens coole Kurt Russell, vrouwelijke journalisten in India, en Wim Lybaert in ‘De klas’

Kurt Russell kruipt in deze fantastische sciencefictionklassieker uit 1981 in de huid van Snake Plissken, een zopas gearresteerde bankovervaller die van de politiecommandant de opdracht krijgt om de president te redden wanneer die met zijn gekaapte vliegtuig neerstort in een dystopisch Manhattan.

Om 21.35 op VTM 4

‘EK Voetbal voor vrouwen: Frankrijk - België’

Op het EK Voetbal voor vrouwen in Engeland treffen de Red Flames vanavond in hun tweede groepswedstrijd de wervelende Franse dames. Les Bleues zijn torenhoog favoriet nadat ze in hun eerste wedstrijd Italië oprolden met 5-1.

Om 20.30 op Canvas

‘Writing with Fire’

De redactie van het Indiase nieuwsplatform Khabar Lahariya wordt volledig gerund door vrouwen. Allemaal zijn ze dalit: de laagste kaste van het land. Gewapend met hun smartphones trekken ze door het land om reportages te maken over corruptie, verkrachtingen, moorden en de opkomst van het hindoe-nationalisme.

Om 22.10 op NPO 2

‘De klas’

Wim Lybaert is een echte levensgenieter. Maar tijdens zijn gastles in ‘De klas’ wil hij van de leerlingen weten of ons westerse consumptiegedrag nog wel te verzoenen is met een leefbare planeet? Wat zijn de concrete oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming? ‘Ik heb geprobeerd hun duidelijk te maken dat je niet op de overheid moet rekenen, of toch niet uitsluitend, en dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om zélf iets te doen.’

Om 22.25 op Eén

‘Next Level Chef’

Na ‘Kitchen Nightmares’, ‘Hell’s Kitchen’, ‘MasterChef US’ en een dozijn andere culinaire shows tovert de Britse sterrenchef Gordon Ramsay een nieuw kookprogramma uit zijn kookmuts. In ‘Next Level Chef’ tonen vijftien aspirant-koks in een studio in Las Vegas hun kunsten aan een jury bestaande uit Ramsay, Nyesha Arrington en Richard Blais.

Om 22.35 op Play5

Zoe Margaret Colletti en Lana Condor in 'Boo, Bitch' Beeld TMDb

‘Boo, Bitch’

‘Live your best afterlife’, luidt de slagzin van deze Amerikaanse serie over een verlegen tienermeisje dat na een house party het bijltje legt en als spook op aarde blijft ronddolen. De hoofdrol is weggelegd voor Lana Condor, de ster uit de populaire ‘To All the Boys’-films. Verwacht geen diepzinnige existentiële dialogen, ‘Boo, Bitch’ is duidelijk in de markt gezet als luchtig tussendoortje voor de TikTok-generatie.

Nu te zien op Netflix

