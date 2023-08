Vanavond op tv: een Indiase massamoordenaar, economie voor dummies en Vin Diesel met een lasbril

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Riddick’

Riddick (Vin Diesel) wordt door zijn eigen volk verraden en voor dood achtergelaten op een verlaten planeet. Terwijl er een vernietigende storm komt opzetten, zweert het team van Boss Johns de planeet pas te verlaten als ze het hoofd van Riddick in een doos hebben. Ondertussen start de zwijgzame ruimterebel met de coole lasbril zijn eigen genadeloze wraakactie.

Om 22.35 op VTM 2

‘2Doc: Piketty’

Voor wie geen tijd of zin heeft om te kauwen op de 812 bladzijden van ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, legt regisseur Justin Pemberton de ideeën van Thomas Piketty uit in een interessante en begrijpelijke documentaire.

Om 23.47 op NPO 2

‘The Control Room’

Driedelige thriller over Gabe (Iain De Caestecker), werknemer van een alarmcentrale die door een hysterische moordenares aan de andere kant van de lijn wordt herkend.

Om 21.10 op NPO 3

The Hunt for Veerappan Beeld Netflix

‘The Hunt for Veerappan’

De Indiase politie had meer dan een decennium nodig om Koose Munisamy Veerappan te klissen, een meedogenloze smokkelaar en stroper die elke boswachter, politieagent of ambtenaar die hem tegenwerkte meedogenloos uit de weg ruimde. Toen hij in 2004 op zijn 52ste stierf, had hij bijna tweehonderd mensen vermoord.

Nu op Netflix

‘Beauty and the Dogs’

Tijdens een studentenfeest ontmoet Mariam (Mariam Al Ferjani) , een jonge vrouw uit Tunesië, de mysterieuze Youssef (Ghanem Zrelli). Wanneer ze samen het feest verlaten, begint er een lange nacht waarin Mariam zal moeten vechten voor haar rechten en waardigheid in een corrupt systeem.

Om 23.40 op Canvas

