‘Elizabeth: The Unseen Queen’

Terwijl de Queen haar platina jubileum viert, schenkt BBC haar ‘Elizabeth: The Unseen Queen’, een nieuwe documentaire over de jeugdjaren van de 96 jaar oude vorstin. De film bestaat uit nooit eerder vertoonde homevideo’s die gemaakt zijn door Elizabeth zelf, haar ouders of prins Philip, met wie zij zich in 1946 had verloofd.

Om 21.30 op Eén

'Raiders of the Lost Ark' Beeld rv

Bij ons staat hij op nummer 22 van de beste films ooit. ‘Raiders of the Lost Ark’ is de eerste Indiana Jones-film, en wát voor een. Steven Spielberg mocht George Lucas’ idee over de avontuurlijke archeoloog verfilmen en creëerde een prent zo goed dat we er veertig jaar later nog met evenveel kinderlijk enthousiasme over praten.

Om 19.55 op Play4

‘Victoria’

In de woestijn in het zuiden van Californië ligt California City, een stad die even groot moest worden als Las Vegas, maar nooit is afgemaakt. Vandaag is het een plek waar verschoppelingen naartoe komen, op zoek naar een beter leven.

Om 21.55 op Canvas

'The Expendables' Beeld Lions Gate Films

Aan de hoogtes van ‘Inglourious Basterds’ komt hij niet, aan de laagtes van de eerste ‘Suicide Squad’ evenwel ook niet. Sylvester Stallone staat aan het hoofd van een team huurlingen (de Expendables) die gevraagd worden een einde te maken aan het schrikbewind van een wrede dictator. Verwacht oorverdovende kogelregens, afgerukte ledematen en een hoop testosteron.

Om 20.30 op VTM 3

'War Dogs' Beeld Warner Bros. Picture

Jonah Hill en Miles Teller spelen twee twintigers die het online tot gereputeerde wapenhandelaars schoppen – een waargebeurd verhaal, trouwens – en zo het pad kruisen met een paar louche figuren. Regisseur Todd Phillips miste wat diepgang, maar Hill zet desondanks toch wel een mooie prestatie neer.

Om 22.00 op Play6

