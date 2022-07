Vanavond op tv: Een kannibaal achter plexiglas, schommels in de slaapkamer en het geheim van Mo Farah

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Red Dragon’

Zelf was Anthony Hopkins allerminst te spreken over deze opvolger van ‘The Silence of the Lambs’, maar zeggen dat ‘Red Dragon’ een complete miskleun is, klopt ook niet. Onze Man: ‘Onze favoriete kannibaal zit opnieuw achter plexiglas, wat hem veel dreigender maakt dan wanneer hij op vrije voeten rondloopt. De enige plek waar hij naartoe kan, is uw geest, en dat is wel de láátste plek waar u Hannibal Lecter wil hebben.’

Om 20.35 op Play4

‘The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart’

De broers Barry, Maurice en Robin Gibb, liefkozend de Bee Gees genoemd, schreven meer dan duizend liedjes en scoorden twintig nummer 1-hits. Barry, de enige nog levende Bee Gee, blikt in deze muziekspecial terug op hun carrière. En passant spreken Eric Clapton, Noel Gallagher, Chris Martin e.a hun bewondering uit.

Om 21.10 op NPO 3

Frédéric Bourdin in 'In het brein van de bedrieger' Beeld Autentic

‘In het brein van de bedrieger’

Frédéric Bourdin werd wereldwijd bekend door de documentaire ‘The Imposter’ van Bart Layton. Bourdin, die zelf beweert dat hij in de loop der jaren zo’n 500 valse identiteiten heeft aangenomen, overtuigde een wanhopige Amerikaanse familie dat hij hun verloren zoon Nicolas was die in 1994 was verdwenen. Na bijna vijf maanden bij het gezin te hebben ingewoond, kwam zijn leugen uit en werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.

Om 22.10 op NPO 2

‘The Real Mo Farah’

Aan de vooravond van het WK Atletiek in Oregon (VS) pakt de BBC uit met een documentaire waarin viervoudig olympisch kampioen Mo Farah (39) de waarheid onthult over zijn verleden. Farah heeft altijd volgehouden dat hij samen met zijn ouders als vluchteling uit Somaliland naar Groot-Brittannië kwam, maar nu blijkt dat de kleine Mo het slachtoffer was van mensenhandel en dat zijn echte naam Hussein Abdi Kahin is.

Om 22.00 op BBC 1

‘De Dick Maas methode’

Aan bod in deze vermakelijke documentaire over de Nederlandse cultregisseur Dick Maas – lijfspreuk: ‘Hoezo, kan niet?’ – komen onder meer enkele krankzinnige scènes uit zijn kassuccessen ‘Flodder’ en ‘Amsterdamned’, alsook fragmenten uit zijn controversiële videoclips voor Golden Earring.

Om 23.10 op NPO 2

‘How to Build a Sex Room’

Interieurarchitecte Melanie Rose wil in deze nieuwe realityreeks het seksleven van de deelnemers opkrikken. De kandidaten vertellen haar waar ze op seksueel gebied van dromen en zij gaat daarna met de hulp van enkele niet al te snel gechoqueerde klusjesmannen aan de slag.

Nu te zien op Netflix

‘Solar Opposites: seizoen 3'

Wat als ‘Rick and Morty’ een sitcom zoals ‘The Simpsons’ was? Bedenker Justin Roiland behoudt in ‘Solar Opposites’ de intelligente sci-fi én de doldwaze onderbroekenhumor die zijn animatiereeks ‘Rick and Morty’ zo succesvol hebben gemaakt, maar toomt het nihilisme flink in. De trailer van het derde seizoen belooft dinosaurussen en tieneridolen, bloederige sterfgevallen en bizarre experimenten met vervormingspistolen.

Nu te zien op Disney+

