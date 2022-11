Vanavond op tv: een klimaatadvocaat met een missie, het Belgische leger doorgelicht, en een hedendaagse ‘War of the Worlds’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Duty of Care - The Climate Trials’

Regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar draaide een documentaire over Roger Cox, een Nederlandse advocaat die een even logische als briljante manier heeft gevonden om de grote vervuilers van onze planeet – denk aan Shell – te stoppen: hij sleept ze voor de rechter. ‘De grote verantwoordelijkheid voor de klimaataanpak ligt niet bij de burger, maar bij de staten en het bedrijfsleven.’

Om 20.35 op Canvas

‘Durf te vragen: veteranen’

Sarah en Eline zitten allebei bij de marine. Sarah ging al vier keer op missie in de wateren van Somalië en de Middellandse Zee. Eline werkte ook op de Middellandse Zee en voor de Libische kust. Beiden bonden ze de strijd aan met mensensmokkelaars, piraten en wapensmokkelaars. Naast Sarah en Eline antwoorden nog zeven andere veteranen eerlijk op vragen die de Vlaming voor hen heeft.

Om 20.45 op Eén

‘Beautiful Creatures’

Een gewone jongen uit een conservatief boerengat wordt verliefd op het nieuwe meisje in zijn klas. Klein probleem: zij blijkt een heks te zijn. Ja, die plot lijkt verdacht op die van ‘Twilight’, maar dit is een stuk genietbaarder: vrijzinnig waar ‘Twilight’ conservatief is, geestig waar ‘Twilight’ humorloos is.

Om 22.25 op VTM 3

‘First Contact: An Alien Encounter’

Steeds meer vooraanstaande wetenschappers zijn ervan overtuigd dat we binnenkort het eerste bewijs zullen vinden van buitenaards leven. Dit wetenschappelijk onderbouwde docudrama, een soort 21ste-eeuwse ‘War of the Worlds’, schetst een scenario waarbij een buitenaards object twaalf dagen lang door ons zonnestelsel reist. Hoe reageert de wereld hierop?

Om 22.00 op BBC 2

David Tennant in 'Inside Man' Beeld TMDB

‘Inside Man’

Wanneer scenarist Steven Moffat, bekend van grote tv-hits als ‘Doctor Who’ en ‘Sherlock’, zijn tanden vastbijt in een nieuw project, is onze aandacht gewekt. Voor deze nieuwe vierdelige coproductie van Netflix en de BBC strikte hij o.a. topacteurs Stanley Tucci, David Tennant en Lydia West. Tucci speelt de terdoodveroordeelde moordenaar Jefferson Grieff, Tennant kruipt in de huid van een dominee die tegen wil en dank betrokken raakt in een pedofilieschandaal. Door toedoen van een journaliste (West) raken de levens van de twee mannen met elkaar verstrikt.

Nu te zien op Netflix

