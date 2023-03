Vanavond op tv: een knetterend wapenballet, op ontdekkingsreis met Rinus Van de Velde en een ‘Casa de papel’-zoethoudertje

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘John Wick’

‘John Wick: Chapter 4’ speelt vanaf vandaag in de zalen, een meer dan valabele reden voor VTM 2 om hoofdstuk 1 uit 2014 nog eens uit te zenden. De epische shoot ‘em up met Keanu Reeves werd door Onze Man de hemel ingeprezen als een visueel verbluffende actieflick: ‘Op een gegeven moment kunt u haarscherp zien hoe Wick in één lange ononderbroken martialartsbeweging ongeveer tien booswichten één voor één onderuitknokt: achteraf hadden we gewoon zin om recht te veren en te applaudisseren.’

Om 20.35 op VTM 2

‘Au-delà de nos larmes’

Dag op dag zeven jaar geleden werd België opgeschrikt door twee terroristische aanslagen: op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel. In totaal kwamen daarbij 32 mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond. Deze documentaire volgt Retissons du lien, een steungroep die in de nasleep van de aanslagen werd opgericht om slachtoffers én ouders van geradicaliseerde jongeren samen te brengen.

Om 23.00 op Canvas

‘Nu te zien!’

In het statige Museum Voorlinden in de groene long boven Den Haag loopt nog tot en met 29 mei The Armchair Voyager, de indrukwekkende solotentoonstelling van Rinus Van de Velde. Directeur van het Teylers Museum Marc de Beyer dompelde zich voor ‘Nu te zien!’ onder in de absurdistische wereld van onze landgenoot, bekend van zijn filmische houtskooltekeningen, sculpturen, installaties, foto’s en video’s.

Om 21.10 op NPO 2

‘Waco: American Apocalypse’

Op 28 februari 1993 viel de Amerikaanse federale politie binnen op de boerderij van de Branch Davidians in Waco, Texas, omdat ze de sekte, geleid door David Koresh, ervan verdacht illegale wapens te verstoppen. Het kwam tot een vuurgevecht waarbij vier agenten en zes sekteleden om het leven kwamen, waarna de FBI het gebouw omsingelde. Na een belegering van 51 dagen zette de politie de aanval in, maar sekteleden staken het gebouw in brand en 76 mensen, onder wie Koresh en 28 kinderen stierven in de vlammen.

Nu te zien op Netflix

Asia Ortega in 'Hasta el cielo' Beeld TMDb

‘Hasta el cielo’

Fans van ‘La casa de papel’ moeten nog tot in december wachten op de start van ‘Berlin’, de prequel waarin te zien zal zijn hoe Andrés de Fonollosa de charmante psychopaat werd die we kennen onder zijn codenaam Berlin. Maar Netflix komt nu wel al met ‘Hasta el cielo’, een Spaanse serie met een soortgelijk verhaal. De jonge moeder Sole krijgt in het midden van de nacht een telefoontje dat haar leven verandert: Angel, haar echtgenoot en één van de beruchtste dieven van Madrid, is dood. Om voor haar kind te kunnen zorgen, besluit Sole om zelf in de misdaad te stappen.

Nu te zien op Netflix

