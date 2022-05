Vanavond op tv: een laatste keer door de Lage Landen en nazipropaganda op beeld

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dwars door de lage landen’

We komen vanavond aan bij eindhalte Pieterburen. Het 900 kilometer lange avontuur van Arnout Hauben en co eindigt waar het allemaal begon: het Noordzeewater. Sidekick Ruben Callens belooft alvast een mooi slot: ‘De allerlaatste beelden, waarop je ons een dauwtrip op het strand ziet ondernemen, zijn misschien wel de mooiste van het hele seizoen.’

Om 20.40 op Eén

‘De macht van het beeld’

De nazi’s gebruikten als eersten film en fotografie nadrukkelijk om macht te vergaren en te behouden. Deze driedelige docuserie toont hoe Hitler zijn imago vormgaf met de juiste beelden én door soms net buiten beeld te blijven.

Om 22.18 op NPO 2

‘Liefde voor muziek - Ozark Henry’

Vanavond zit Ozark Henry, Piet Goddaer in de volksmond, in de hot seat. Zijn nieuwe plaat mag dan al enkele jaren op zich wachten – de schuld van de technologische vooruitgang, aldus de zanger – hij vond wel een gaatje in zijn agenda om mee te werken aan het programma: ‘Ik vind het prikkelend om samen te werken met artiesten uit andere generaties, die anders met muziek omspringen.’

Om 20.35 op VTM

‘Welcome to Eden’

Vijf knappe jongelingen gaan in op de uitnodiging van een blits drankmerk om op een verlaten eiland uit de bol te gaan, maar ze beseffen al gauw dat het feestje in het paradijs hen meer zal kosten dan een stevige kater. Communicatie met de buitenwereld is onmogelijk, de boten richting het vasteland zijn verdwenen, een drone volgt hen 24 uur per dag, en een mysterieuze dame belooft hen eeuwig geluk.

Vanaf nu op Netflix

