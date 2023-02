Vanavond op tv: een laatste keer in het Hoge Noorden, het stikstofakkoord op Ketnet en Julianne Moore in een neonoir

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het Hoge Noorden’

Annemie Struyf rondt haar tournee in Noorwegen vanavond af met een ultieme visite aan onder meer Evelyne, die naar de fjorden verhuist, en Arent en Dorien, die beslissen om in een piepklein Noors dorpje zelfvoorzienend te gaan leven. En hoe gaat het intussen met Emma, Soetkin, Bjordy en de anderen?

Om 20.40 op Eén

‘Ket & Doc’

Tijdens de krokusvakantie zendt Ketnet vijf korte documentaires uit waarin de wereld wordt bekeken door de ogen van een kind. In de doc van vandaag, ‘Leonie, Skeet en de biggen’, maken we kennis met Leonie en het leven op de boerderij van haar ouders. Later wil Leonie ook boerin worden. Maar het gaat niet goed met de boerderij. Onder druk van de stikstofakkoorden wordt er overwogen om alle varkens af te voeren.

Om 18.55 op Ketnet

‘De dag van vandaag’

Bart Cannaerts legt in deze fijne quiz al zes weken lang vier avonden per week drie bekende Vlamingen het vuur aan de schenen over de kleine en grote actualiteit van de dag. Vandaag ontvangt hij Lennert Coorevits, Michèle Cuvelier en Chrostin.

Om 21.35 op Eén

‘Vlucht, dans, leef’

Voor deze documentaire volgde regisseuse Ditteke Mensin enkele maanden lang enkele jonge Oekraïense dansers in het voormalig conservatorium in Den Haag, dat nu ingericht is als vluchtelingenopvang. De vorming van een nieuw balletgezelschap, The United Ukranian Ballet, is een belangrijk houvast in het leven van de jonge dansers, die gewrongen zitten tussen onzekerheid, verlies en rouw.

Om 22.40 op NPO 2

Julianne Moore in 'Sharper' Beeld TMDb

‘Sharper’

Regisseur Benjamin Caron, die een Emmy won voor ‘The Crown’, wilde met ‘Sharper’ een film maken die de kijker tot aan het einde doet gissen. Wie zit wie te bezwendelen? Vertolkt Julianne Moore – een alleenstaande moeder die iets begint met een uitzinnig rijke New Yorkse zakenman (John Lithgow) – een slachtoffer, of loopt ze zélf de boel te belazeren? Onze Man:‘Wie op een verloren zondagavond nood heeft aan een amusant filmpje, is met ‘Sharper’ aan het goede adres.’

Nu te zien op AppleTV+

Meer kijktips? Check humo.be/gids