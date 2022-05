Vanavond op tv: een laatste keer mollen, opvallende telefoontjes en een bezopen superheld

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De mol - finale’

Vanavond komen we te weten wie van de drie finalisten de mol is, en wie gaat lopen met de groepspot. En voor de eerste keer in de geschiedenis van ‘De mol’ spelen de kandidaten live de finale. Wij zijn in ieder geval benieuwd naar welke outfit Yens grijpt voor de rode loper – hopelijk breekt niemand daar een been, maar wij kloppen af op hout.

Om 19.55 op Play 4

‘De noodcentrale’

We mogen opnieuw meekruipen in de hoofdtelefoon van de calltakers van de 101 en 112. Met familiaire en nieuwe gezichten duikt het vierde seizoen voor het eerst ook in de noodcentrale van Vlaams-Brabant op, en zullen we ongetwijfeld een paar zatte Leuvense studenten te horen krijgen.

Om 20.00 op Eén

'De noodcentrale' Beeld © VRT

Clint Eastwood speelt Earl Stone, die op zijn 90ste aan de slag gaat als koerier voor een Mexicaans drugskartel om zijn schulden af te betalen. Een gevoelige, mijmerende film over een leven dat op zijn einde loopt, hoewel Eastwood ongetwijfeld méér uit die thematiek had kunnen halen.

Om 19.55 op Play 6

The Mule Beeld rv

‘Hancock’

Lang voor ‘Deadpool’ was ‘Hancock’ een eerste poging om iets nieuws en oneerbiedigs te doen met het superheldengenre. Will Smith speelt het titelpersonage, een constant bezopen superheld die iets aan zijn imago wil doen. Leuk idee, gedragen door prima acteurs (Jason Bateman en Charlize Theron!).

Om 20.30 op VTM 3

'Hancock' Beeld INTERNET

‘Dark rider’

Ben Felten is blind, maar droomt er al van jongs af aan van om motorcrosser te worden. Samen met de Australische kampioen Kevin Magee waagt hij zijn kans, in deze documentaire van de Belgische regisseur Eva Küpper.

Om 22.00 op Canvas

Dark Rider - Kevin Magee en Ben Felten Beeld VRT

Kathryn Bigelow werd de eerste vrouw die een Oscar won voor Beste Regisseur met dit drama over een ontmijner (Jeremy Renner) tijdens de Irakoorlog. Bigelow laat politiek grotendeels achterwege en maakt er een viscerale thriller van die de adrenalinerush van de oorlog meer dan voelbaar maakt.

Om 23.00 op BBC 2

