Vanavond op tv: een laatste keer Tommy Shelby, het regiedebuut van de Riddler en met drie in bed

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Peaky Blinders’ Seizoen 6

Het zesde en tevens laatste seizoen van Peaky Blinders komt ook eindelijk naar België overwaaien. We zullen dus afscheid moeten nemen van Tommy Shelby en zijn Brummie-accent. Hoofdrolspeler Cillian Murphy is trouwens wel opgelucht: ‘Al die sessies in de gym, al de proteïnen die ik moest slikken, en dan nog de bij benadering drieduizend namaak-kruidensigaretten die ik per draaidag moest roken: eerlijk gezegd ben ik blij dat ik ervan af ben.’

Vanaf nu op Netflix

Wildlife Beeld rv

Jake Gyllenhaal en Carey Mulligan spelen een koppel in de jaren 50, wier huwelijk barsten begint te vertonen wanneer hij voor een nieuwe job steeds langer weg is van huis. Acteur Paul Dano (u zag hem recent nog als The Riddler in ‘The Batman’) maakte met deze film meteen ook zijn regiedebuut. Hij blijkt een smaakvolle regisseur te zijn, die kiest voor een elegante visuele eenvoud en die plat sentiment mooi weet te vermijden.

Om 21.20 op Canvas

'Spider-Man: Homecoming' Beeld Disney

Uitgekomen als opwarmertje in het jaar voor ‘Avengers: Infinity War’. Dit avontuur had dan ook voornamelijk als functie om het publiek alvast vertrouwd te maken met Tom Hollands versie van Peter Parker, wat niet wegneemt dat dit een amusant filmpje is.

Om 20.35 op VTM 2

'Sex Actually with Alice Levine' Beeld Channel 4

‘Sex actually with Alice Levine’

Reeks waarin de jonge Britse Alice Levine, een protegee van Louis Theroux, door haar land reist en nagaat op welke verschillende manieren de gemiddelde Brit seks heeft. De drie geïnterviewde koppels verdienen er tegenwoordig (online) hun brood mee.

Om 21.30 op NPO 3

‘Roxanne’

Charmante komedie met Steve Martin als een moderne versie van Cyrano de Bergerac: een sympathieke, dichterlijke brandweerman met een enorme neus, die verliefd wordt op de mooie Roxanne (Daryl Hannah). Vederlicht, maar ontwapenend vertier, door Martin zelf op z’n eigen lijf geschreven.

Om 22.45 op Eén

