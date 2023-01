Vanavond op tv: een nanny uit Hollywood, de bulderlach van Bart Cannaerts en - shocking - nazi’s op Canvas

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Big Brother’

De voyeuristen onder ons mogen zich weer gelukkig prijzen, want de bekendste realityshow uit de Lage Landen gaat vandaag weer van start. Mogen zich alvast onder de kandidaten rekenen: een militair, iemand met voorspellende dromen en een Hollywood nanny. ‘Big Brother’-nieuwkomer Tatyana Beloy presenteert samen met Geraldine Kemper de wekelijkse liveshow.

Om 22.00 op Play4

Tatyana Beloy is terug op tv met ‘Big Brother’: ‘Ik vind het makkelijker om te werken dan om de hele dag met een kind thuis te zitten’

‘De dag van vandaag’

Bart Cannaerts keert terug met zijn quiz voor de luie medemens: bekende Vlamingen quizzen bij hem nog steeds voor het geld dat ú kan winnen. Veeg wel even de huiskamervloer en haal uw zondagse peignoir uit de kast voor het geval dat een dartele Fien Germijns aan uw deur staat met de cheque. Mogen meequizzen in de eerste aflevering: Jonas Geirnaert, Peter Van de Veire en Amelie Albrecht.

Om 22.00 op Eén

‘Eurosong 2023’

Het antwoord op de vraag waarom Peter Van de Veire niet langer ‘Big Brother’ presenteert. Niemand beter dan de grootste showman van de VRT om België aan de juiste kandidaat te helpen voor het Eurovisiesongfestival. Ameerah, Chérine, Loredana, The Starlings, Hunter Falls, Gustaph en gala dragot gaan het onder elkaar uitmaken in deze wedstrijd van staatsbelang, de Noorse songfestivalwinnaar Alexander Rybak en de Nederlandse youtuber Nikkie Tutorials zijn de opvallendste namen in de vakjury.

Om 19.45 op Eén

‘Het huis’ met Sam Bettens

Na jonkies Camille en Nina Derwael is het hoog tijd voor een nieuwbakken vijftiger om ‘Het huis' van Eric Goens te betreden. Is daar zanger Sam Bettens, die onder meer openhartig spreekt over zijn transitie en het moeilijke adoptieproces van zijn kinderen.

Om 20.55 op Eén

‘The Net: Promised Land’

Onder de naam ‘The Net’ bundelt Fox drie verschillende series over de schaduwkant van het voetbal. Een van die drie is het Duitse ‘Promised Land’, rond een dame die de oorzaak van de plotse dood van haar vriend, een talentvolle voetbalscout, probeert te achterhalen. De hoofdrol is voor Raymond Thiry, vooral bekend als John in ‘Undercover’, die de corrupte voorzitter van een fictieve voetbalbond speelt en ook terloops in de andere reeksen opduikt.

Nu op Fox

‘Jurassic Park’

Filmmagie laat zich niet makkelijk in een definitie dwingen, maar Richard Attenborough die ‘Welcome to Jurassic Park!’ bromt terwijl een brachiosaurus majestueus voorbijkuiert, komt toch aardig in de buurt. Eén van de grootste blockbusters aller tijden, die nog steeds meesleept en betovert.

Om 20.35 op VTM2

‘Rise of the Nazis: the Downfall’

Goed nieuws voor wie ‘negen dagen’ heeft gegokt in de poll ‘Hoe ver zijn we in 2023 als Canvas iets rond de nazi’s brengt?’: vandaag start de nieuwe driedelige reeks over Hitlers laatste maanden.

Om 22.20 op Canvas

‘Harry: het interview’

De autobiografie van prins Harry verschijnt pas vannacht, maar wat er in staat kon u de afgelopen dagen al tot op het kleinste detail lezen op de populaire nieuwssites. Ondertussen is de Britse pers boos, prins William boos, de Afghanen boos en columnisten van De Morgen boos. Kortom: een bestseller is geboren. En als u nóg meer wil, kunt u vanavond kijken naar het interview dat journalist Tom Bradby had met Harry.

Om 21.40 uur op VTM

