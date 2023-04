Vanavond op tv: een nieuw huizenjachtseizoen, de valse identiteit van Arnold Schwarzenegger en een koppel privédetectives

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Huizenjagers’

Het is weer huizenjachtseizoen op Play4. Om het nieuwe seizoen te vieren wordt de eerste week alvast omgedoopt naar de ‘miljoenenweek’. Kwestie van, euh, te laten zien dat sommigen onder ons wél nog een huis kunnen veroorloven en het allemaal zo slecht nog niet is. Onder andere antiquair Paul De Grande opent zijn portemonnee wijd. Op naar het beste bod!

Om 20.00 op Play4

Arnold Schwarzenegger in 'Total Recall' Beeld x

‘Total Recall’

Verfilming van een kortverhaal van Philip K. Dick, waarin Arnold Schwarzenegger ontdekt dat hij een geheim agent is die, zonder het te beseffen, al jaren rondloopt met een valse identiteit. Of is hij gewoon krankzinnig? Bloederige actie en opzichtige satire van de hand van Paul Verhoeven.

Om 20.35 op VTM4

‘Lazy Duck’

Tijdens een zeiltocht wordt de vrouw van de Nederlander Peter Putker in Colombia vermoord door dieven. De lokale politie gelooft de man echter niet en zo start voor Putker een jarenlang gevecht om zijn onschuld te bewijzen.

Om 22.00 op Canvas

‘Murder Mystery 2’ Beeld Scott Yamano/Netflix © 2022

‘Murder Mystery 2’

Adam Sandler en Jennifer Aniston keren vier jaar na het oplossen van hun eerste moord terug als de getrouwde privédetectives Nick en Audrey Spitz. Wanneer ze een huwelijk op een privé-eiland bijwonen, wordt de bruidegom gekidnapt voor losgeld en belandt het paar uiteindelijk in Parijs, waar ze de mysterieuze zaak proberen op te lossen.

Nu op Netflix

Lees ook: ‘Murder Mystery 2’ op Netflix is een passabele klucht die u zó weer bent vergeten ★★½☆☆

‘De jurk en het scheepswrak’

In 2014 vinden duikers in de Waddenzee een wrak uit de 17de eeuw, met tal van kostbare voorwerpen. De bijzondere ontdekking leidt tot spanningen, want wie mag al die vondsten de zijne noemen?

Om 22.25 op NPO2

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids