Vanavond op tv: een nieuw seizoen van ‘Blind gekocht’, rocken tegen racisme en de finale van ‘1 jaar gratis’

‘Blind gekocht: seizoen 5’

Zeven gezinnen vertrouwen hun zuurverdiende spaarcenten opnieuw toe aan een team van makelaars en binnenhuisarchitecten en stappen blind in een nieuw vastgoedavontuur, op zoek naar hun ultieme droomhuis. Béa Vandendael, vaste waarde sinds jaargang één, trok de ‘Blind gekocht’-deur voor onbepaalde duur achter zich dicht en wordt vervangen door nieuwkomer Kinga Kantorska.

Om 21.00 op Play4

‘White Riot’

Als reactie op de opkomst van het fascistische National Front in Groot-Brittannië in de jaren 70 richtte een groep bevriende kunstenaars en muzikanten een tegenbeweging op, Rock Against Racism, met als hoogtepunt een druk bijgewoond, maar ondertussen compleet in de vergetelheid geraakt muziekfestival op 30 april 1978 in het Londense Victoria Park. Deze docu blikt terug op die woelige periode.

Om 23.00 op Canvas

‘1 jaar gratis’

Kamal Kharmach moest als nieuwe quizmaster van ‘1 jaar gratis’ Thomas Vanderveken doen vergeten en deed dat met glans. Na twaalf weken staat vanavond de finale op het programma. Wie wint het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer: Jasper Vanhoutte, Jef Vandorpe, Lotte Van Den Heuvel of Pascal Buregeya?

Om 20.55 op Eén

Taron Egerton in 'Tetris' Beeld TMDb

‘Tetris’

Het had in een tijd waarin elk idee in Hollywood een kans lijkt te krijgen ook gekund, maar ‘Tetris’ is géén film waarin de personages verkleed als blokjes langs elkaar heen schuiven om een lijn te maken. De thriller vertelt daarentegen het verhaal van hoe de Nederlandse ondernemer Henk Rogers tot het uiterste ging om de rechten op de beroemde videogame te bemachtigen en het spel over de hele wereld te verspreiden.

Nu te zien op AppleTV+

‘Krigsseileren’

Het succes van de recente Noorse oorlogsfilm ‘Narvik’ heeft Netflix iets geleerd dat ze bij Canvas natuurlijk allang wisten: er is nog steeds een grote interesse in minder bekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Next up: ‘Krigsseileren’ (‘War Sailor’), opnieuw een Noorse productie over enkele gewone mensen die bij de start van WO II ongewild betrokken raken in de strijd tussen de Duitsers en de geallieerden. Twee Noren zijn aan het werk op een koopvaardijschip dat op de Atlantische Oceaan vaart, wanneer ze plotseling het doelwit worden van Duitse U-boten.

Nu te zien op Netflix

