Vanavond op tv: een nieuwe Dan Brown-verfilming, vragen voor daklozen, en het derde seizoen van ‘Emily in Paris’

‘The Lost Symbol’

De Amerikaanse bestsellerauteur Dan Brown brak in 2003 wereldwijd door met zijn fact-fictionthriller ‘De Da Vinci Code’, die drie jaar later verfilmd werd met Tom Hanks in de hoofdrol. Nog meer verfilmingen van Browns romans volgden (‘Angels & Demons’ in 2009 en ‘Inferno’ in 2016) en nu is er voor het eerst ook een dramaserie: ‘The Lost Symbol’. Harvard-professor Robert Langdon wordt niet meer vertolkt door Hanks, wel door Ashley Zukerman (‘Succession’). Ook Brits comedygenie Eddie Izzard speelt een hoofdrol.

Om 20.30 op Play5

‘Durf te vragen: daklozen’

Naar aanleiding van De Warmste Week gaat ‘Durf te vragen’ vanavond over daklozen. ‘Hoe vaak wissel je van onderbroek?’, ‘Wat is de ergste plek waar je al ooit geslapen hebt?’ en ‘Hoe raak je aan geld?’ zijn slechts enkele vragen die aan Esi, Abdel, Benoit, Robby, Boudewijn, Freddy en Danny worden voorgelegd.

Om 21.00 op Eén

‘Heimaland’

Al eeuwenlang hebben de bewoners van het IJslandse dorpje Vík í Myrdal een speciale, haast mystieke relatie met ‘hun’ vulkaan Katla. In de afgelopen decennia is de Katla ook een belangrijke toeristische trekpleister geworden. Deze Belgische documentaire brengt het leven rond de vulkaan in beeld en onderzoekt hoe de functie van Katla in de loop der jaren is veranderd: van een mythische plek waar de dorpelingen met ontzag naar keken tot een bron van inkomsten voor de toeristische sector.

Om 23.00 op Canvas

‘Tinker Tailor Soldier Spy’

Verbluffende verfilming van de spionageroman van John le Carré waarin MI5-agent Smiley (Gary Oldman) in de jaren 70 op zoek gaat naar een Russische mol. Een complexe plot wordt trefzeker verteld door regisseur Tomas Alfredson en de groezelige sfeerzetting is heel erg overtuigend.

Om 23.30 op BBC 2

Lily Collins en Lucas Bravo in 'Emily in Paris' Beeld TMDb

‘Emily in Paris: seizoen 3'

Niemand twijfelt eraan dat het derde seizoen van publiekslieveling ‘Emily in Paris’ tegen de jaarwisseling de lijst van meest bekeken titels op Netflix zal aanvoeren. De reeks leverde ons de hot chef Gabriel op, de Parijse kok die Emily leert kennen en met wie ze in een soort ménage à trois belandt. De rol maakte van de Franse acteur Lucas Bravo (34) een sekssymbool. ‘Ik heb twee jaar nodig gehad om te wennen aan de aandacht.’

Nu te zien op Netflix

