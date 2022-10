Vanavond op tv: Een nieuwe hond naast Wim Helsen, verse, briljante satire in ‘The White Lotus’ en griezelplezier voor jong en oud

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Winteruur’

En óf het als geroepen komt: ook in zijn achtste seizoen zal ‘Winteruur’ uw hart en huiskamer elke avond tien minuten gratis verwarmen. De formule van het programma is onveranderd – Wim Helsen nodigt interessante gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst – maar we noteren wél een opvallende wijziging in de line-up: trouwe hond Swami Bami is vervangen door Ighor.

Om 23.05 uur op Canvas

‘The Power of Big Oil’

De Nederlandse publieke omroep organiseert een ‘klimaatweek’ met een resem documentaires over de klimaatverandering en hoe we daar in de toekomst mee zullen moeten omgaan. Dit Amerikaanse tweeluik kijkt naar het verleden en onderzoekt hoe de grote oliemaatschappijen erin geslaagd zijn om de strijd tegen de opwarming van de aarde niet alleen te vertragen, maar ook hoe ze de publieke opinie al sinds de jaren 80 beïnvloeden en hoe er door lobbyisten bewust twijfel wordt gezaaid.

Om 22.40 uur op NPO 2

‘The White Lotus’ (seizoen 2)

‘Wij zijn van plan om Mike White en zijn personages te volgen waar ze ook heen gaan’, zo schreven we in de zomer van 2021 in onze vijfsterrenrecensie van ‘The White Lotus’. De briljante satirische reeks gooide in zijn eerste seizoen zulke hoge ogen dat HBO snel een tweede bestelde. De volgende bestemming blijkt Sicilië te zijn, waar een nieuwe groep stinkend rijke hotelgasten aankomt, klaar om elkaar en de bedienden op de zenuwen te werken.

Nu op Streamz

‘Wendell & Wild’

What’s this? What’s this? Henry Selick volgt zijn stopmotionanimatiefilms ‘The Nightmare Before Christmas’ en ‘Coraline’ op met ‘Wendell & Wild’, zijn eerste grote project sinds 2009. De film gaat over een 13-jarig, rebels meisje en haar demonen – neem dat laatste letterlijk, want Wendell en Wild zijn demonenbroers die de onderwereld hopen te verlaten. Selick schreef het script samen met Jordan Peele, de komiek die met ‘Get Out’ op zeer succesvolle wijze de stap naar horror zette.

Nu op Netflix

‘De allerslimste mens ter wereld’

Vanavond is het na enkele zenuwslopende weken ein-de-lijk tijd voor het échte werk: de finaleweken van ‘De allerslimste mens ter wereld’ gaan van start. Vliegt vast meubelstuk Bart Cannaerts even vlotjes door deze laatste loodjes richting de felbegeerde oorkonde, of kan Danira Boukhriss Terkessidis daar nog een welgeplaatste stiletto voor steken?

Om 21 uur op Play4

