Vanavond op tv: een occulte horrorklassieker met Christopher Lee en de nieuwe Chuck Norris

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dreaming Whilst Black’

Britten en kwaliteitsvolle comedy: noem een beter duo. In de slipstream van hoogvliegers als ‘State of the Union’, ‘I Hate Suzie’ en ‘Rain Dogs’ komt nu ‘Dreaming Whilst Black’ aangewaaid, een snedige satire over een recruiter met Jamaicaanse roots die eigenlijk veel liever films zou maken, maar zijn saaie 9-tot-5-baan niet durft opgeven omdat hij anders de huur niet kan betalen. En ook wel omdat hij zijn huidskleur niet mee heeft.

Om 23.40 op BBC One

‘The Wicker Man’

Yes! Canvas biedt u de gelegenheid om één van de beste occulte horrorfilms te leren kennen. Neen, níét de lamlendige remake met Nicolas Cage uit 2006, maar de classic uit 1973 met de in onvergetelijke oneliners grossierende Christopher Lee: ‘Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man!’

Om 21.55 op Canvas

‘The Bourne Ultimatum’

Hoor de adrenaline pompen: na twee fantastische episodes (‘The Bourne Identity’ en ‘The Bourne Supremacy’) lukte het regisseur Paul Greengrass om de actie naar een nóg opwindender niveau te tillen. Vooral de car chase in de straten van New York City zou zelfs Ethan Hunt naar adem doen happen.

Om 20.30 op VTM 2

Jared Padalecki in 'Walker' Beeld TMDb

‘Walker’

‘Chuck Norris had eens een staarwedstrijd met een foto van zichzelf en won.’ Of nog: ‘Chuck Norris’ tranen genezen kanker. Jammer dat hij nog nooit gehuild heeft.’ Het internet puilt uit van de grappen en grollen over de roundhouse kickende Amerikaanse vechtkunstenaar en acteur, vooral bekend van de jaren 90-actieserie ‘Walker, Texas Ranger’. Een moderne remake van die hitreeks – zonder Chuck – is vanaf vanavond te zien op Play5.

Om 20.35 op Play5

‘Missing: the Lucie Blackman Case’

Op 1 juli 2000 gaat de 21-jarige Britse Lucie Blackman, die in Japan werkt als hostess in een nachtclub, op date met een onbekende man. Haar vriendin Louise, die op de hoogte is van haar plannen, krijgt ‘s anderendaags een telefoontje van iemand die zegt dat Lucie tot een sekte is toegetreden en nooit meer zal terugkeren. Een maand later ontvangt de politie ook een brief van Blackman, die claimt dat ze gelukkig is waar ze nu woont en niet gevonden wil worden. Maar vrienden, familie en de Japanse autoriteiten geloven niet dat de jongedame zomaar een nieuw leven is begonnen en starten een zoektocht.

Nu te zien op Netflix

