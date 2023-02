Vanavond op tv: een ode aan het Nederlandstalige lied, de magie van Motown en een stalker in Londen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tulpen uit Antwerpen’

Kat Kerkhofs en haar Nederlandse co-host Buddy Vedder presenteren vanuit Play Zuid in Antwerpen een nieuwe muziekwedstrijd waarin een grote poule van Vlaamse en Nederlandse artiesten een cover brengt van een bekend Nederlandstalig nummer, en dit in zijn of haar eigen gekende stijl. Zo waagt Bart Peeters zich in de eerste aflevering aan ‘Leef!’ van André Hazes jr. en gaat Belle Perez aan de slag met ‘1 nacht alleen’ van Doe Maar.

Om 21.00 op Play4

‘Ukraine: The People’s Fight’

Een architect, een tapijtverkoper, de uitbater van een kebabzaak: het zijn maar enkele van de gewone Oekraïners die vrijwillig meevechten tegen de Russen en die aan bod komen in de documentaire ‘The People’s Fight’. BBC-journalist Olly Lambert bracht twee maanden door aan het front nabij de stad Cherson en ontmoette in een boerderij een speciale eenheid die bijna volledig uit burgers bestaat.

Om 21.20 op Canvas

‘Karo wil goed dood’

Op haar 13de werd Karo misbruikt op een schoolkamp. Na jaren van opeenvolgende zware depressies en een posttraumatische stressstoornis wil ze nu, op haar 29ste, euthanasie wegens onhoudbaar psychisch lijden.

Om 22.25 op NPO 3

‘Hitsville: The Making of Motown’

Deze muziekdocumentaire richt zich op de periode vanaf de geboorte van het legendarische platenlabel Motown in Detroit in 1958 tot de verhuizing naar Los Angeles begin jaren 70. Met grote namen als The Jackson Five, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross & The Supremes en The Four Tops was Motown een enorme hitmachine.

Om 23.05 op Canvas

‘Ithaka: A Fight to Free Julian Assange’

Als WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die nu in een Britse gevangenis zit, aan de VS wordt uitgeleverd, riskeert hij 175 jaar. ‘Ithaka’ volgt twee jaar lang hoe zijn vader en zijn verloofde dat proberen te voorkomen.

Om 23.10 op NPO 2

Penn Badgley in 'You' Beeld TMDb

‘You: seizoen 4’

Joe, de griezelige stalker uit de Netflix-hit ‘You’, is al een paar keer van identiteit en woonplaats veranderd om zijn bloedige verleden te verbergen, en bij de start van seizoen vier zit hij op een ander continent. De man bevindt zich in Londen, waar hij als professor Jonathan Moore een nieuw leven probeert op te bouwen. Zijn verhuizing naar de Britse hoofdstad heeft, zoals het een stalker past, ook te maken met de zoektocht naar een vrouw: Marienne, de bibliothecaris die in het derde seizoen uitgroeide tot zijn nieuwe obsessie.

Nu te zien op Netflix

