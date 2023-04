Vanavond op tv: een ontblote borst, het vervolg op ‘The Addams Family’ en een garantie op traantjes

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Colin from Accounts’

Wat deze Australische serie zo uniek en charmant maakt, is het bizarre en totaal willekeurige voorval waaruit het verdere verhaal voortvloeit. Bij het oversteken van de straat ontbloot Ashley in een impulsieve bui haar borst (Australiërs, raar volkje), genoeg voor de toevallig voorbijrijdende Gordon om afgeleid te zijn en een hond aan te rijden. Na veel gekibbel besluiten de twee ‘schuldigen’ zich over het arme dier te ontfermen, wat hilarische dialogen en een aanstekelijke chemie oplevert.

Om 23.00 op BBC 2

‘Addams Family Values’

Barry Sonnenfelds tweede film over het bizarre gezin Addams heeft een beter script, met meer focus op satire en zalige oneliners (‘I’ll be the victim!’ – ‘All your life’). Wednesday (Christina Ricci) was zo populair in deel één dat ze hier een dragende rol krijgt. Een verstandige keuze, als u het ons vraagt.

Om 20.35 op VTM 3

‘Niet klein te krijgen’

Nieuwe reeks van Paul de Leeuw, waarin de gevierde presentator een jaar lang optrekt met vijf gezinnen die het slechtst mogelijke nieuws hebben gekregen: één van de kinderen is terminaal ziek.

Om 21.05 op NPO 1

‘Les mots de la fin’

François Damas is een dokter in een Luiks ziekenhuis die in zijn spreekkamer geregeld mensen over de vloer krijgt die euthanasie overwegen. ‘Les mots de la fin’ volgt hem tijdens zijn weinig opbeurende werk tussen leven en dood.

Om 22.05 op Canvas

Kathryn Hahn in 'Tiny Beautiful Things' Beeld TMDb

‘Tiny Beautiful Things’

Toen Reese Witherspoon en Laura Dern aan de dramafilm ‘Wild’ (2014) werkten, waren ze al in gesprek met auteur Cheryl Strayed over de verfilming van nog een ander autobiografisch boek van haar: ‘Tiny Beautiful Things’. Negen jaar later is het zover en komt de miniserie naar Disney+. Kathryn Hahn speelt een op Strayed gebaseerde schrijfster die met advies strooit in een veelgelezen column, maar niet eens haar eigen leven op orde krijgt. Haar man wil scheiden, zij en haar tienerdochter spreken nauwelijks met elkaar en het vroegtijdige overlijden van haar moeder werpt een lange schaduw. Ze zoekt in haar columns het antwoord op de vraag: ‘Welk advies zou ik aan mijn jongere zelf geven?’ Traantjes gegarandeerd!

Nu te zien op Disney+

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids