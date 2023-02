Vanavond op tv: een pedofiele priester, maanvakanties en eenzame flik in Liverpool

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Hello, Tomorrow!’

Deze sciencefictionreeks had ook ‘Center Parcs op de maan’ kunnen heten. Ze draait namelijk om een groepje gladjakkers die hun klanten een vakantiewoning proberen te verkopen op Jannekes satelliet. Voor wie niet van sci-fi houdt: de sfeer doet nog het meest aan ‘Mad Men’ denken en de serie gaat ook over behoorlijke aardse dingen, zoals verloren dromen en zwendel.

Nu op AppleTV+

Deze film had ook ‘Roger Vangheluwe: de Oscarkraker’ kunnen heten. Voor deze prent over een priester die van onzedelijkheden wordt verwacht kregen namelijk alle vier de belangrijke acteurs - Meryl Streep, Viola Davis, Amy Adams en Philip Seymour Hoffman als de biechtvader - een Oscarnominatie.

Om 21.30 op Canvas

‘Death at a Funeral’

Deze klucht had ook ‘Komedie rond de kist’ kunnen heten. Matthew Macfadyen speelt de pineut die de begrafenis van zijn vader moet leiden, maar wordt gedwarsboomd door een beroemde broer, per ongeluk geconsumeerde lsd en een arrogante oom.

Om 22.45 op Eén

Death at a funeral Beeld rv

‘The Responder’

Deze BBC-serie had ook ‘Flikken: Liverpool’ kunnen heten. In concrete gaat het wel maar om één agent, gespeeld door Martin Freeman, die afwisselt tussen gesprekken met zijn therapeut en lastige nachtshifts. The Guardian noemt het een ‘state-of-the-nation piece’.

Om 23.15 op NPO 2

Deze film had ook ‘Wielki wysiłek z równie wielką nagrodą’ kunnen heten, dat is Pools voor ‘Een even grote inspanning met een even grote beloning’. De Poolse maestro Pawel Pawlikowski laat veel belangrijke gebeurtenissen niet zien in zijn kroniek van de relatie tussen een zangeres en een dirigent, maar wie als kijker bereid is om daarin mee te gaan, krijgt een heel bijzondere film te zien.

Om 00.21 op NPO 2

