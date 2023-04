Vanavond op tv: een prins op overschot, Phara de Aguirre in hogere sferen en de jacht op een sneeuwluipaard

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Laurent: prins op overschot’

Nieuwe brok doorwrochte royalty van de makers van het uitstekende ‘Filip van België. De lange weg naar de troon’. In dit vierluik staat de meestbesproken Coburger van zijn generatie centraal: prins Laurent. Als ‘clown’ van de koninklijke familie is hij bijzonder populair bij het volk, maar het paleis gruwt van zijn fratsen. Denk aan zijn romance met de toenmalige pin-up Wendy Van Wanten.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook: Père Gilbert over prins Laurent: ‘Tijdens zijn huwelijk kreeg ik het woord van prins Laurent. ‘Je hebt drie minuten’, zei hij. Het zijn er bijna twintig geworden’

‘Mijn god’

In deze vierdelige reeks ontmoet Phara de Aguirre aalmoezeniers en consulenten van de diverse erkende levensbeschouwingen in ons land: de rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, islamitische en joodse godsdienst, en de vrijzinnigheid. De boeddhistische levensbeschouwing is pas sinds maart 2023 erkend en komt dus niet aan bod.

Om 22.15 op Canvas

Lees ook: Phara de Aguirre op stap met aalmoezeniers: ‘In het ziekenhuis doen vooral oudere mensen een beroep op aalmoezeniers, maar ook jonge mensen gaan nog op zoek naar spirituele bijstand’

‘Champions League: Bayern München - Manchester City’

Sinds gisteren kennen we de eerste halvefinalisten van de Champions League: AC Milan en Real Madrid. Vanavond komen er daar nog twee bij. Inter Milan verdedigt een 0-2 uitzege tegen Benfica en Bayern München moet in eigen huis een 0-3-nederlaag goedmaken tegen Manchester City.

Om 20.35 op VTM 2

The Velvet Queen Beeld TMDb

‘The Velvet Queen’

De zeldzame sneeuwpanter is een ware meester in het camoufleren. In deze documentaire trekken fotograaf Vincent Munier en schrijver Sylvain Tesson naar de Tibetaanse hoogvlaktes om het dier op camera vast te leggen, maar dat blijkt geen sinecure. De lyrische muziekscore is van de hand van Nick Cave en Warren Ellis.

Om 22.50 op NPO 2

‘Jane’

Het 10-jarige meisje Jane Garcia en haar kameraadjes proberen in elke aflevering van deze kinderserie een andere diersoort te redden naar het voorbeeld van hun idool, de biologe Jane Goodall. Of toch bijna: ze fantaseren hoe ze in de jungle tussen de tijgers huppelen, in de oceaan tussen haaien zwemmen en op de Noordpool ijsberen een handje helpen. ‘Deze reeks verspreidt een boodschap van hoop,’ aldus Goodall, ‘en zet kinderen en hun ouders aan om een verschil te maken.’

Nu te zien op AppleTV+

Henk Rijckaert: Influencer Beeld Streamz

‘Henk Rijckaert: Influencer’

Stand-upcomedian, industrieel ingenieur en ex-leraar biologie en fysica Henk Rijckaert is niet van sociale media weg te slaan. Zijn DIY-filmpjes worden gretig gedeeld op Instagram, YouTube, Facebook... Je zou kunnen zeggen dat Rijckaert een influencer is, en laat dát net het onderwerp zijn waarmee hij in zijn nieuwe zaalshow de draak steekt.

Nu te zien op Streamz

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids