Vanavond op tv: een ramp met Matthias Schoenaerts, true crime uit Nederland en Jonah Hill op de koffie bij Eddie Murphy

‘Kursk’

De ramp met de Koersk, de onzinkbaar gewaande kernonderzeeër die op 12 augustus 2000 na een explosie van een testtorpedo naar de bodem van de Barentszzee zonk, kostte het leven aan alle 118 Russische bemanningsleden. In de verfilming door Thomas Vinterberg valt evenwel geen enkele Rus te bespeuren. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux en Colin Firth.

Om 20.35 op VTM 3

‘Ruben L. Oppenheimer: Gevangen in een tekening’

Cartoonist Ruben L. Oppenheimer (47) schuwt de confrontatie niet. Met zijn politieke spotprenten in onder meer AD en NRC stimuleert hij het publieke debat. Het levert hem, naast discussie, ook talloze intimidaties op. Toen hij in 2017 een cartoon van de Turkse president Erdogan op Twitter plaatste, stroomden de doodsbedreigingen binnen. Tot welke prijs is Oppenheimer bereid zijn persoonlijke vrijheid op te offeren voor zijn artistieke vrijheid?

Om 20.25 op NPO 2

‘De pompmoord’

In 1985 wordt een kassierster van een benzinestation in het Nederlandse Warnsveld doodgestoken. Pas in 2001 worden na een geheime tip vier mannen gearresteerd en veroordeeld, maar over hun schuld bestaan nog steeds grote twijfels. Deze driedelige docureeks van de makers van ‘De villamoord’ reconstrueert de zaak.

Om 22.20 op NPO 2

‘Eenmaal andermaal’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Eenmaal andermaal’, een soort antiekwedstrijdje tussen BV’s, trekken Jacques Vermeire en Axel Daeseleire naar de kust. Jacques vormt een duo met Francesco Planckaert, zelf verzamelaar van zowat alles, en Axel kan rekenen op het jonge enthousiasme van Jamie-Lee Six. Elk duo krijgt een budget van 750 euro waarmee ze drie objecten moeten kopen in slechts drie uur tijd.

Om 20.35 op VTM

Jonah Hill en Julia Louis-Dreyfus in 'You People' Beeld TMDb

‘You People’

In ‘You People’ staan Jonah Hill en Lauren London op het punt te trouwen: ze moeten alleen nog elkaars familie ontmoeten. Zijn ouders zijn progressieve Joden, de hare zwarte moslims: twee verschillende religies, tradities en leefwerelden. Hill waagt zijn kans en vraagt de hand van de dochter van Eddie Murphy, die laconiek antwoordt: ‘Wel, je kunt probéren met haar te trouwen.’ Julia-Louis Dreyfus (‘Seinfeld’) en David Duchovny (‘The X-Files’) spelen Hills ouders, die niet goed weten hoe ze met een zwarte vrouw moeten spreken: ‘Je hebt mooie vlechten. Net zoals Xzibit.’ Scenarist Kenya Barris heeft al bewezen smaakvolle comedy over maatschappelijke thema’s te kunnen maken met zijn populaire sitcom ‘Black-ish’.

Nu te zien op Netflix

