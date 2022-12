Vanavond op tv: een real life Tarzan, de kerstman in Jan Decleir en een iconische rol van Dustin Hoffman

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wildcat’

‘Wildcat’ is een ontroerende en inspirerende film over een jongeman die zichzelf terugvond in het Amazonewoud. Harry Turner was slechts 18 toen hij als soldaat naar Afghanistan trok, en hij keerde enkele jaren later terug met een posttraumatische stressstoornis en suïcidale gedachten. De Brit kreeg opnieuw zin in het leven door te gaan werken in een opvangcentrum voor wilde dieren in het regenwoud van Brazilië, gerund door een bekoorlijke jonge vrouw. Met een soundtrack van Fleet Foxes.

Nu op Amazon Prime Video

‘De familie Claus’

Onze Man vond het maar niets, maar de kijkers van Netflix oordeelden anders: ‘De familie Claus’, met Jan Decleir als kerstman, is wereldwijd de best bekeken Vlaamse film ooit. Op Netflix kunt u ondertussen al een tweede en derde deel bekijken, maar VTM zendt vanavond het eerste deel uit waarin de jonge Jules een grote ontdekking doet in de speelgoedwinkel van zijn opa.

Om 20.35 uur op VTM

‘The boat that rocked’

Komedie van Richard Curtis, over een piratenradiozender die in de jaren 60 actief was op een boot in de internationale wateren van de Noordzee. Enorm vermakelijk, met een who’s who van zowel Britse als Amerikaanse acteurs, hoewel het script wat meer focus had kunnen gebruiken.

Om 21.45 uur op Canvas

‘De Tijdloze’

Morgen hoort u pas welke songs dit jaar de hoogste posities pakken in ‘De Tijdloze’ op Studio Brussel (zal Fleetwood Mac opnieuw Pearl Jam verslaan? We hopen het van harte), maar de laatste aflevering van de bijbehorende talkshow op Canvas is vanavond al te zien. DAAN en styliste Farah El Bastani zijn de laatste gasten.

Om 20.30 op Canvas

‘Tootsie’

Eindeloos herbekijkbare komedie van Sydney Pollack, met Dustin Hoffman als werkloze acteur die zich optut als vrouw om een rol in een soap te scoren. De genderpolitiek van de film was toen vooruitstrevend, maar nu wellicht wat achterhaald. Geestig is hij echter nog altijd, met een iconische rol van Hoffman.

Om 23.05 uur op Eén

