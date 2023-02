Vanavond op tv: een rechtbankdrama waarin u een zeg hebt, de laatste groet van Jeroen Meus en de BV achter Skiwi

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Assisen’

Is Eveline Van Laeken schuldig of niet? Daar mag u, o achtenswaardige kijker, vanaf vanavond mee over beslissen. U maakt namelijk deel uit van de volksjury in dit nieuwe achtdelige rechtbankdrama, waarin danseres Eveline (Violet Braeckman) terechtstaat voor de moord op haar mentor en geliefde Samuel (Geert Van Rampelberg). Het interactieve concept komt uit de koker van James Cooke, de regie is in handen van Frank Van Mechelen en Lenny Van Wesemael: ‘Kijker, sluit de verkeerde niet op.’

Om 21.00 op Play4

‘Dagen zonder broer’

Jeroen Meus wordt in deze laatste aflevering geconfronteerd met het feit dat zijn broer Wim ongeveer een jaar geleden op palliatieve zorgen lag. Ook Vicky moet nu bijna een jaar zonder haar mama Pascasie. Net als Jeroen vindt zij veel kracht in de favoriete muziek van haar mama.

Om 20.40 op Eén

‘Beyond the Waves’

Naar aanleiding van de moord op de voormalige Japanse premier Shinzo Abe vorige zomer, zendt Canvas vanavond deze Belgische documentaire uit 2016 uit, waarin regisseur Alain de Halleux een portret schetst van Taro Yamamoto, een jonge Japanse senator die ingaat tegen het steeds sterker opkomende nationalisme in zijn land en de roep om herbewapening.

Om 22.55 op Canvas

‘Behind the Mask’

Skiënde kiwi, oftewel Skiwi, werd vorige vrijdag als eerste ontmaskerd in ‘The Masked Singer’ en bleek niemand minder dan Kampioen Herman Verbruggen. Wij konden beslag leggen op zijn getuigenis: ‘Het eindigde met blèten in de auto’.

Om 20.35 op VTM

Rawan Mahdi en Mona Hussain in 'The Exchange' Beeld TMDb

‘The Exchange’

De eerste Netflix Original uit Koeweit is een op feiten gebaseerde dramaserie over twee vrouwen, Farida en Munira, die eind jaren 80, vlak voor de inval van Saddam Hoessein in hun land, aan de slag gaan als beursmakelaars. In die periode viel er grof geld te verdienen op de beurs in de golfstaat, maar nog meer dan elders was het een wereldje waar enkel mannen binnen raakten. Farida en Munira doorbreken het glazen plafond en groeien uit tot pioniers van de vrouwenbeweging in het land.

Nu te zien op Netflix

