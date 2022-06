Vanavond op tv: Een relatiekomedie in tien bedrijven, de keerzijde van topsport en paddo’s voor de wetenschap

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘State of the Union’

Tien afleveringen van tien minuten: meer had dit Britse kleinood uit 2019 niet nodig om uit te groeien tot een moderne, herkenbare en bovenal brutaal eerlijke relatieklassieker. Chris O’Dowd en Rosamund Pike spelen een in onmin geraakt koppel dat elke week, vlak vóór hun gesprek met de relatietherapeut, in een pub afspreekt om te overleggen waar ze het over zullen hebben. Nick Hornby schreef het spitsvondige scenario. Onze Man vatte het zo samen: ‘State of the Union’ is één van de mooiste, ontroerendste en kortste series in tijden.’

Om 21.55 op Canvas

‘Sport/vrouw’

Het leven van een rondreizende topsporter mag dan wel idyllisch lijken, de atletes die in deze sportdocumentairereeks gevolgd worden, offeren er ook veel voor op. Relaties onderhouden is niet evident, een eventuele kinderwens wordt vaak uitgesteld en eenzaamheid loert om de hoek.

Om 21.20 op Eén

‘Safe House’

Ryan Reynolds laat zich voor één keer eens niet van zijn lolligste kant zien: hij speelt een CIA-agent die een safehouse in Zuid-Afrika runt en crimineel Denzel Washington moet bewaken. Uiteraard loopt dat niet volgens plan. Flitsende, vermakelijke actiethriller, duidelijk geïnspireerd door de stijl van Tony Scott.

Om 20.35 op VTM 4

Kees Torn in 'Het langzame leven van Kees Torn' Beeld NTR

‘Het langzame leven van Kees Torn’

Tien jaar geleden vulde hij nog de grootste theaterzalen in Nederland, nu leidt hij al jaren een teruggetrokken bestaan. Cabaretier Kees Torn, alom gevierd wegens zijn vindingrijke taalgrappen en virtuoze pianospel, houdt het in 2012 voor bekeken. Na een traumatische ervaring kan hij de afzondering bij het schrijven, de druk van de deadline en het vele reizen niet meer opbrengen. In deze documentaire krijgt filmmaker André van der Hout toegang tot zijn verstilde leven tussen de sigarendoosjes, typemachines en vulpennen.

Om 22.20 op NPO 2

‘Descending the Mountain’

‘Wat gebeurt er in het hoofd van een groep ervaren zenmeesters als je ze paddo’s geeft?’, vroeg neurowetenschapper Franz Vollenweider zich in alle ernst af. Hij nam de proef op de som en diende de ene helft van de deelnemers psilocybine toe, de werkzame stof in paddenstoelen, en de andere helft een placebo. Deze docu registreert het hele traject: van het moment van inname, over hun hallucinerende reis, tot het moment waarop de ‘afdaling’ wordt ingezet.

Om 23.20 op NPO 2

The Disappearance of Maura Murray Beeld TMDb

‘The Disappearance of Maura Murray’

Op 9 februari 2004 raakte de 21-jarige Maura Murray betrokken bij een auto-ongeluk in een klein dorpje in de Amerikaanse staat New Hampshire. De politie vond enkel haar beschadigde auto terug. Wat er met Murray precies is gebeurd – Werd ze ontvoerd? Heeft ze ervoor gekozen om te verdwijnen? – hield jarenlang enkele amateurdetectives op het internet in hun greep.

Nu te zien op Streamz

Meer kijktips? Check humo.be/gids