Vanavond op tv: een Rus tjokvol novitsjok, Eric Goens in Argentinië, en een genderfluïde millennial in queerhoofdstad Berlijn

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Navalny’

‘Eén van de meest verbijsterende dingen die je ooit zult zien’, zo omschreef The Guardian deze docu die meer weg heeft van een spionagethriller. Tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou in augustus 2020 wordt de Russische oppositieleider Aleksej Navalny dodelijk ziek. Artsen in Berlijn stellen vast dat hij vergiftigd werd met novitsjok, een zeldzaam zenuwgif dat in 2018 ook al de Russische ex-spion Sergej Skripal bijna het leven kostte. Navalny en zijn team, bijgestaan door onder meer CNN en het journalistiek netwerk Bellingcat, spitten de zaak uit.

Om 22.20 op NPO 2

LEES OOK: De gevangenisdagboeken van Aleksej Navalny: ‘In plaats van medische hulp krijg ik marteling door slaaponthouding’

‘Eurovisiesongfestival’

Wat hebben we geleerd na de eerste halve finale van de ‘hoogmis van de wansmaak’ eergisteren? Dat Oekraïne wel degelijk de topfavoriet is, dat Nederland eens géén kutnummer gestuurd heeft, en dat Xavier Taveirne de nieuwe onbetwiste Eurosongpaus van Vlaanderen is. Vanavond vertegenwoordigt de 21-jarige Brusselaar Jérémie Makiese ons land. ‘Als ik de finale haal, dan ga ik voor de winst. Of op z’n minst voor de top vijf.’

Om 21.00 op Eén

Het verslag van de eerste halve finale leest u hier: De halve finale van Eurovisie bevatte een tearjerker waar zelfs Sam Smith in een wijde boog omheen zou wandelen ★★☆☆☆

‘Bariloche’

Na de Tweede Wereldoorlog groeide Bariloche, een pittoresk bergstadje in Argentinië, uit tot een schuiloord voor gevluchte oorlogsmisdadigers en collaborateurs uit Europa. Honderden families met een zwart oorlogsverleden vonden hier een ideale bestemming om ongemoeid een nieuw leven op te bouwen. Eric Goens trok erheen en ging praten met de kinderen en kleinkinderen van vergeten Vlaamse collaborateurs. ‘België dacht: laat ze daar zitten, dan zijn wij ervanaf.’

Om 21.20 op Canvas

Beeld BBC/Sidney Street Productions/Nicky Johnston

‘The Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking’

Queen Elizabeth zit dit jaar 70 jaar op de troon, een vorstelijk record. Om de feestelijkheden luister bij te zetten gaat Mary Berry – zelf al 70 jaar het gezicht van elke bakwedstrijd op de BBC, vermoeden we – samen met onder meer Monica Galetti, Buckingham-chef Mark Flanagan en zowaar ook onze Regula Ysewijn op zoek naar het lekkerste toetje van het land.

Om 21.00 op BBC 1

LEES OOK: Regula Ysewijn over ‘Junior Bake Off’: ‘Ik heb zelf geen kinderen, maar de deelnemertjes zijn een beetje mijn kroost’

‘T2 Trainspotting’

Zoek niet naar de kicks die de eerste ‘Trainspotting’ u gaf: Renton, Begbie, Sick Boy en Spud zijn in deze nostalgische sequel twintig jaar ouder geworden en de jeugdigheid en roekeloosheid hebben plaatsgemaakt voor bitterheid en wroeging. Zagen we Renton in de openingsscène van ‘Trainspotting’ door de straten stuiven op de tonen van ‘Lust For Life’, dan huppelt hij nu op een loopband, for fook’s sake.

Om 22.35 op VTM 3

Bilal Baig als Sabi Mehboob in 'Sort Of' Beeld imdb

‘Sort Of’

De zwaar onderschatte Canadese sitcom ‘Sort Of’ draait rond Sabi Mehboob, een genderfluïde millennial van Pakistaanse origine die op een dag de kans krijgt om naar queerhoofdstad Berlijn te verhuizen. Wat volgt is een zwart-komische, genuanceerde en in diversiteit uitblinkende dramedy over de tumultueuze weg naar zelfontdekking en zelfacceptatie.

Om 23.35 op NPO 3

‘Savage Beauty’

‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden,’ zo geloven Don en Grace Bhengu in deze nieuwe Zuid-Afrikaanse thrillerserie, en dus proberen ze een gevaarlijk cosmetisch product uit op straatkinderen. Vijftien jaar later duikt een mysterieuze jongedame op: ze schopt het tot gezicht van Bhengu Beauty, maar zint heimelijk op wraak. Ze woont met haar doelwitten onder één dak, maar met haar strategie riskeert ze ook onschuldige slachtoffers te maken.

Nieuw op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids