Vanavond op tv: een Russische moordgriet, de Trump van de tropen, en de no-gozones van Brussel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Anna’

In de categorie zó-ongeloofwaardig-dat-ie-weer-genietbaar-wordt scoort deze hilarische actiethriller van Luc Besson uit 2019 wel érg hoog. De Russische Sasha Luss – ‘jukbeenderen waarlangs je kunt schansspringen, lippen waarvan je dichtverzen kunt maken, een smeulende blik die je willoos in elkaar doet schrompelen’ – speelt Anna, een fotomodel dat bijklust als koelbloedige huurmoordenares voor de KGB. Bonuspunten voor de met een vuistdik Russisch accent pratende Helen Mirren.

Om 20.35 op VTM 3

‘Bolsonaro: Brazil Under Pressure’

Jair Bolsonaro, ook wel ‘De Trump van de tropen’ en zelfs ‘De Mythe’ genoemd, hoopt zichzelf bij de komende Braziliaanse presidentsverkiezingen in oktober op te volgen. Wie is deze controversiële man, bekend voor zijn anticommunistische retoriek en zijn provocerende taal over de Amazone, vrouwen en homoseksuelen?

Om 21.20 op Canvas

‘Rampvlucht’

Dertig jaar geleden, op 4 oktober 1992, stortte een Israëlisch goederenvliegtuig neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer. Officieel vielen er 43 doden, waarvan 39 op de grond. Deze vijfdelige complotthriller gaat dieper in op de vele vragen die na de ramp rezen. Zo bleken maanden na de ramp verschillende bewoners en reddingswerkers plots mysterieuze medische klachten te hebben.

Om 21.35 op NPO 1

‘Breuklijnen: Sinan in de banlieues van Europa’

In zijn queeste om te weten te komen wat er écht leeft in de banlieues van Europa trekt de Nederlandse journalist Sinan Can na Parijs, Stockholm en Londen in deze vierde en laatste aflevering naar Brussel. In Molenbeek praat hij onder meer met Ayoub Bouda, wiens broer Mehdi in 2019 werd doodgereden door een politieauto.

Om 22.20 op NPO 2

Dire Straits in 'Under the Volcano' Beeld © VRT

‘Under the Volcano’

Tien jaar lang vormde de AIR-studio het decor voor monumentale gebeurtenissen in de muziekgeschiedenis. De split van The Police, de reünie van The Rolling Stones en de nieuwe start voor Paul McCartney na de moord op John Lennon: het gebeurde allemaal in de door Beatles-producer George Martin in 1979 opgerichte opnamestudio op het eiland Montserrat, dat inmiddels door een vulkaanuitbarsting grotendeels is verwoest.

Om 23.15 op Canvas

‘Thai Cave Rescue’

‘Thai Cave Rescue’ reconstrueert hoe elf Thaise voetballertjes en hun coach in de zomer van 2018 uit een onder water gelopen grot werden bevrijd. Volgens Netflix brengt deze zesdelige dramaserie ‘een nooit eerder verteld verhaal’, maar dat is misschien iets te optimistisch, want op Prime Video staat sinds enkele weken ‘Thirteen Lives’, een film van Ron Howard over precies hetzelfde onderwerp.

Nu te zien op Netflix

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids