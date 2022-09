Vanavond op tv: een schat verborgen in je huis, het snelste gesprek op tv en de Franse Frances Lefebure

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wie zoekt die wint’ (oproepaflevering)

Ergens bovenaan onze lijst van vaakst voorkomende nachtmerries: Jens Dendoncker in onze slaapkamer met een hamer in zijn handen. Toch is dat het opzet van ‘Wie zoekt die wint’, een programma waarin Dendoncker samen met drie ‘experts in de verstopkunde’ 100.000 euro verspreid in het huis van de kandidaten. Zij krijgen een half uur de tijd om dat geld te vinden, ook al moeten ze daarvoor hun woonst zo goed als met de grond gelijkmaken. In de aflevering van vanavond gaat de komiek op zoek naar families die zin hebben in die DIY-renovatie.

Om 19u55 op VTM

‘Calvarietocht door de Karpaten’

Ook vóór de oorlog in Oekraïne losbarstte, was het leven in het land loodzwaar voor veel inwoners. ‘Vranckx’ trekt mee op pad met Mikola, die werkt in een elektriciteitscentrale op 50 kilometer van zijn huis.

Om 20.10 op Canvas

‘Mathijs gaat door’

Terwijl Vlaanderen uitgroeit tot een kerkhof van afgevoerde talkshows, blijven de praatprogramma’s boven de Moerdijk ringen toevoegen aan hun stamboom. ‘Mathijs gaat door’, waarin De Man Die Sneller Praat Dan Zijn Schaduw sappige gesprekken lardeert met hoogstaande muziek, trapt vanavond zijn vierde jaargang af.

Om 21.30 op NPO 1

‘Off the hook’

Léa en Manon, nichtjes en huisgenoten, nemen in deze Franse comedyreeks een drastische beslissing: ze steken computers en smartphones achter slot en grendel en wagen zich aan een dertig dagen durende digitale detox. De eerste beelden (in het Frans: ‘Détox’) doen gelukkig niet aan ‘Emily in Paris’ denken, maar wel aan ‘Fleabag’ en ‘F*** You Very, Very Much’, andere komische series over dertigers die door het leven strompelen.

Vanaf nu op Netflix

‘Styx’

De Duitse urgentiearts Rike (Susanne Wolff) maakt een ambitieuze soloreis op een zeilboot naar een eilandje in de Atlantische Oceaan. Na een storm botst ze op een zinkende vissersboot vol met Afrikaanse vluchtelingen. Zelf kan ze die mensen niet helpen – de panikerende slachtoffers zouden haar boot doen kapseizen – en dus kan ze alleen de autoriteiten waarschuwen en machteloos toekijken. Wat begint als een extreem sobere blik op Rikes leven aan boord, ontwikkelt zich tot een minimalistische en tegelijk beklijvende thriller. Wolff is magnifiek in de hoofdrol: veel dialogen heeft ze niet, maar haar ogen zeggen meer dan duizend woorden.

Om 00.15 op Canvas

