Vanavond op tv: een spectaculaire comeback, een film noir-sfeertje en een mysterieus gezinsdrama

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Allez l’Union’

Een wist-je-datje om uw maandagavond in te leiden: met elf landstitels is Union, op Anderlecht en Club Brugge na, de meest succesvolle Belgische club ooit. Dit seizoen maakten ze een documentaire-waardige spectaculaire comeback, en dus krijgen we een blik achter de schermen bij de ploeg en keren we terug naar 1897, waar het allemaal begon.

Om 21.20 op Canvas

Viggo Mortensen en Kirsten Dunst spelen in deze psychologische thriller een rijk Amerikaans echtpaar die een louche reisgids (Oscar Isaac) ontmoeten en hem inschakelen om een lijk te verplaatsen. Regisseur Hossein Amini schept met lome spanning en het klikken van een aansteker een mooi film noir-sfeertje in een prent die eigenlijk weinig punch behoeft.

Om 23.00 op BBC 2

'The Two Faces of January' Beeld StudioCanal

‘The Bambers: murder at the farm’

Sheila Caffell, haar tweelingzonen en haar ouders worden in 1985 dood teruggevonden op een boerderij in Essex. De politie neemt aanvankelijk aan dat het om moord-zelfmoord gaat, maar na de begrafenis trekt de overlevende zoon Jeremy Bamber plots de aandacht. Tot op vandaag blijft hij echter ontkennen dat hij iets met het familiedrama te maken had.

Om 23.10 op Canvas

'The Bambers: Murder at the Farm' Beeld Mindhouse Productions

Meer kijktips? Check humo.be/gids