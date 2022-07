Vanavond op tv: een stijlvolle B-film, een tricolore feestje en de hebzucht van Big Oil

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Bad Times at the El Royale’

Stijlvolle misdaadfilm van Drew Goddard – de regisseur van de fantastische horrorprent ‘The Cabin in the Woods’ – over zes mensen die allemaal inchecken in het verder verlaten El Royale-hotel. Ze kennen elkaar niet, maar natuurlijk zijn hun verhalen met elkaar verbonden en loopt het allemaal behoorlijk uit de hand. Speelse genrefilm die getuigt van visie, visuele flair en durf.

Om 20.35 op VTM 3

‘Nationale feestdag concert 21 juli’

Waar is dat feestje? In Brussel is dat feestje! Onder meer Coely, Niels Destadsbader, Salvatore Adamo, Laura Tesoro, Ruben Block, Jérémie Makiese, Pommelien Thijs en Yong Yello tekenen present in het Jubelpark. De presentatie van de simultaan op Eén, VTM, Play4, La Une en RTL-TVI uitgezonden show is in handen van Kobe Ilsen, An Lemmens, James Cooke, Joëlle Scoriels en Sandrine Corman.

Om 21.00 op Eén, VTM, Play4, La Une en RTL-TVI

‘Un monde à part’

In South Dakota bevindt zich een site die bestaat uit 600 betonnen bunkers, bedoeld om het voortbestaan van de bewoners te verzekeren, bij welke bedreiging dan ook. RTBF-journalist François Mazure bracht een bezoekje aan deze tot de tanden gewapende, in de wildste samenzweringstheorieën gelovende survivalists.

Om 20.00 op Canvas

Oil refinery industrial plant at night Beeld BBC/Shutterstock/Ttstudio

‘Big Oil vs the World’

Van timing gesproken! Net nu de wereld in vlammen lijkt op te gaan, legt de BBC de rol van grote oliemaatschappijen in de opwarming van de aarde onder de loep. Wetenschappers die in de jaren 70 en 80 voor olieproducent ExxonMobil werkten, leggen uit hoe ze hun bazen tevergeefs waarschuwden voor de nefaste gevolgen van fossiele brandstoffen voor het klimaat.

Om 22.00 op BBC 2

‘Housewitz’

Vijftien jaar werkte Oeke Hoogendijk aan deze documentaire, haar meest persoonlijke tot nog toe. De film volgt de dagelijkse beslommeringen van Hoogendijks eigen moeder, Holocaust-overlever Lous Hoogendijk-De Jong. Op het eerste gezicht lijkt het om een humoristisch portret te gaan van een excentrieke oude dame die rondschuifelt in haar Amsterdamse appartement en televisie kijkt met haar kat. Maar gaandeweg verandert de toon en komen we in een beklemmende film terecht over een angstige oude vrouw die al jaren het huis niet meer uit durft.

Om 22.10 op NPO 2

