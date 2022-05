Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De Avondshow met Arjen Lubach’

In februari heeft Arjen Lubach zijn zondagse actualiteitsprogramma naar een dagelijks avondslot verhuisd. Met de elegantie van een gazelle en de geniale humor van ... ja, Arjen Lubach chaperonneert de Nederlandse komiek u van headline tot headline om vervolgens met interessante gasten dieper het nieuws in te duiken. Vanavond pikt u de laatste aflevering mee.

Om 22.04 op NPO 1

‘The lost city of Z’

‘The lost city of Z’

Het verhaal van Percy Fawcett (Charlie Hunam), een Britse militair en ontdekkingsreiziger die met zijn reisgenoot Robert Pattinson in het begin van de 20ste eeuw het Amazonewoud introk, op zoek naar een Incaschat en vervolgens langzaam ten onder dreigt te gaan aan zijn obsessies. Hypnotiserend, surreëel en met een volwaardige operascenedie plots opduikt: dit is roekeloze, avontuurlijke cinema zoals die veel te weinig gemaakt wordt.

Om 21.20 op Canvas

Lees ook de recensie: The Lost City of Z (★★★★☆)

Beeld BELGA

‘Giro d’italia’

De eerste etappe van de Ronde van Italië gaat in haar 105ste editie niet in Italië, maar in Hongarije van start. Vanuit hoofdstad Boedapest vertrekken de renners voor een rit in lijn van 195 km naar Viségrad aan de Slowaakse grens. Voor Mathieu van der Poel betekent dat een graai naar die eerste roze trui die heel haalbaar lijkt.

Om 12.10 op Eurosport

Lees ook: Tien jaar na de mooiste overwinning van zijn carrière staat Thomas De Gendt weer aan de start van de Ronde van Italië: ‘Soms trok ik ten aanval omdat ik weg wilde. Wég.’

‘L’aille ou la cuisse’

Charmante klucht met Louis de Funès als cassante culinair recensent die in een oorlog verzeild raakt met de baas van een fastfoodimperium. Op bepaalde vlakken verouderd, natuurlijk, maar het dolle tempo, het absolute gebrek aan pretentie en de goed getimede slapstick maken zeer veel goed.

Om 22.55 op Een

Colin Firth en Toni Collette in 'The Staircase'. Beeld HBO

‘The staircase’

Hou u vast: dit is een verfilming van een documentaire over een schrijver. Verwarrende opzet ter zijde: in 2004 verscheen de invloedrijke documentaire ‘The staircase’, waarin de Franse filmmaker Jean-Xavier de Lestrade de misdaadschrijver Michael Peterson van dichtbij volgt tijdens de nasleep van de verdachte dood van zijn echtgenote Kathleen Peterson. De klassieker van het true crime-genre is nu onder dezelfde titel verfilmd, met Toni Collette en Colin Firth in de hoofdrollen. “Zijn verhaal is zo onwaarschijnlijk dat het wel waargebeurd moet zijn”, zegt Firth over het lot van zijn personage Michael.

Vanaf 6 mei op Streamz

I Am Legend Beeld rechten vrij

‘I am legend’

Veelzijdig is hij zeker. Op de Oscars was Will Smith de eerste man die de host tijdens de show in het gezicht sloeg, maar hier is hij de laatste man in New York nadat een bizar virus de wereldbevolking verandert in licht allergische zombies. Zeker tijdens het eerste uur houdt regisseur Francis Lawrence een intense, creepy sfeer aan. Smith maakt de afbrokkelende mentale gezondheid van zijn personage knap voelbaar.

Om 21.35 op Play6