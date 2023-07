Vanavond op tv: een Tourwinnaar, een filmklassieker en knuffelen met Winnie de Poeh

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Zomergasten

Dat er hommeles is in openluchtzwembaden en stapvoets verkeer op de autoroute du soleil, suggereert dat het zomer is; dat ‘Zomergasten’ weer op de Nederlandse televisie komt, bewíjst het. In de eerste aflevering van de 36ste (!) jaargang schuift de Belgische kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde Thomas Hertog aan tafel.

Om 20.18u op NPO2

Lawrence of Arabia

We horen wat u denkt: liever enkele cocktails op een zomers terras dan een 218 minuten durende film uit de oude doos. Maar wie toch kijkt, zal niet alleen merken dat David Leans classic nog geen kameelhaartje is verouderd, maar ook dat de woestijnavonturen van Peter O’Toole sneller voorbijglijden dan een zomeravond. Die ★★★★★ kreeg ie niet voor niets.

Om 20.35 op VTM4

Vive le vélo

Een laatste keer keuvelen over de Tour de France 2023. Wie fietste het sierlijkst de Champs-Élysées op? U hoort het van Karl Vannieuwkerke, vanavond professioneel bijgestaan door Tom Boonen, Ine Beyen en Ruben Van Gucht.

Om 21.10u op VRT 1

Minari

In het filmjaar 2021 waren er maar weinig films die zó werden bewierookt – vijf Oscarnominaties! – als dit op feiten gebaseerde drama over een Koreaanse familie die een bestaan tracht op te bouwen in een boerengemeenschap in Arkansas. Wij vonden ‘Minari’ iets te sentimenteel, maar vorm vooral uw eigen mening.

Om 22.00u op Canvas

Christopher Robin

Ook al hebben wij al heel lang de baard in de keel, toch zullen we voor altijd verslingerd zijn aan Winnie de Poeh, Knorretje, Teigetje en Iejoor. En aan Janneman Robinson natuurlijk. In de Disneyfilm ‘Christopher Robin’ zien we hoe de volwassen Jan (Ewan McGregor) nog eens bezoek krijgt van zijn oude knuffelvrienden. Wat volgt is een mooie, heerlijk sentimentele film die doet verlangen naar lekkere honing, naar een picknick in het Honderd Bunderbos en bovenal naar een lange, warme knuffelpartij met uw oude teddybeertje.

Om 18.40u op VTM3

