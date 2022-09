Vanavond op tv: een true-crime reeks die alle verbeelding tart, fijne films en lachen met Theo Maassen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

'The Gentlemen’

Matthew McConaughey speelt een wietbaron die door riooljournalist en wannabe-filmscenarist Hugh Grant wordt gechanteerd: als McConaughey niet het budget ophoest om Grants scenario te verfilmen, zal zijn vuile was snel buitenhangen. Wie ‘Snatch’ of ‘RocknRolla’ heeft gezien, andere films van regisseur Guy Ritchie, weet op welk terrein we ons bevinden: oneliners, zwarte humor, bloedvergieten en veel ironisch (of niet?) machismo. Vooral Grant wordt hier knap tegen zijn imago in gecast.

Om 20.25 op VTM 2

‘Los Espookys (seizoen 2)’

Ziet u een spook, dan belt u de Ghostbusters. Wílt u een spook zien, dan kunt u bij Los Espookys terecht. ‘Saturday Night Live’-grootheid Fred Armisen lanceerde in 2019 deze Spaanstalige comedyreeks op HBO, waarin een groepje vrienden geld verdient door angstaanjagende situaties voor hun cliënten te creëren. Het eerste seizoen kreeg lovende recensies wegens de absurde humor en het clevere gebruik van horrorclichés. Extra troef: met in totaal twaalf afleveringen van onder het halfuur vergt de reeks maar een paar avonden van uw schaarse vrije tijd.

Nu op Streamz

‘Fisherman’s Friends’

Britse dramedy gebaseerd op ware feiten, over een groepje vissers dat door een halfbezopen platenbaas wordt gerekruteerd om een cd met zeemansliedjes op te nemen. Wat dacht u: die plaat wordt een enorm succes. Sympathieke feelgoodfilm die past in het rijtje van ‘The Full Monty’ en ‘Brassed Off’.

Om 22.30 op Eén

Fisherman's Friends Beeld /

‘Theo Maassen - Situatie gewijzigd’

Cabaretier Theo Maassen kondigde donderdag nog vier Belgische shows aan voor volgend voorjaar. Voor wie daarop niet kan wachten, zendt Canvas zijn vorige voorstelling ‘Situatie gewijzigd’ uit. Daarin doet Maassen wat ook generatiegenoten als Dave Chappelle en Ricky Gervais de laatste jaren hebben gedaan: de recensenten verdelen en het publiek vermaken met grappen die geen kind hebben aan politieke correctheid.

Om 22.40 op Canvas

‘Sins of Our Mother’

Lori Vallow vermoordde in 2019 twee van haar kinderen, de 16-jarige Tylee en de 7-jarige Joshua. Het driedelige ‘Sins of Our Mother’ laat nabestaanden, onder wie ook Vallows oudste zoon, getuigen over hoe het mogelijk is dat een moeder haar eigen vlees en bloed om het leven brengt, in een verhaal vol religieuze waanzin en kinderen die zogezegd door de duivel zijn bezeten. Een true crime-reeks die alle verbeelding tart.

Nu op Netflix

