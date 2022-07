Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘VPRO Zomergasten’

Het zomerseizoen is pas echt het zomerseizoen zodra op de Nederlandse televisie ‘VPRO Zomergasten’ zich uitstrekt. Janine Abbring mag voor haar zesde seizoen opnieuw enkele bekende gezichten interviewen. Bijt de spits af: presentator, schrijver en fotograaf Humberto Tan. Hoe Abbring dit seizoen heeft voorbereid? ‘Ik schaaf nog altijd aan mijn stijl. Vorig jaar ben ik nog op interviewcursus geweest.’

Om 20.15 op NPO 2

'The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring' Beeld IMDb

De eerste in de LOTR-trilogie, de epische verfilmingen van de al even epische boeken van J.R.R. Tolkien. U kent het verhaal: hobbits, een ring, en een groot avontuur. Uit onze recensie van 21 (!) jaar geleden: ‘‘The Fellowship of the Ring’ is een crème van een avonturenfilm en mag wat ons betreft nu al plaatsnemen in de galerij der epische klassiekers.’ Noem ons gerust helderziend.

Om 19.55 op Play4

‘Emma.’

Alweer een filmversie van de roman van Jane Austen? Wat kan die nog toe te voegen hebben? Wel… Goede acteurs, vooral. Autumn de Wilde bleef grotendeels trouw aan het boek en voegt weinig hedendaagse subtekst toe, maar vertrouwt op good ald-fashioned storytelling en vooral een uitstekende Anya Taylor-Joy in de hoofdrol.

Om 21.00 op BBC 1

'All the president's men' Beeld Humo

Met een mooie 57e plek op onze 100 beste films aller tijden bewijst de film dat het de tand des tijds heel goed heeft doorstaan. De verfilming van het beruchte Watergate-schandaal is er eentje waar we het verhaal al van kennen, maar dat neemt niet weg dat het geraas van de schrijfmachines in de redactielokalen van de Washington Post spannender is dan eender welke actieprent.

Om 1.20 op BBC 2

