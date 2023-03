Vanavond op tv: Een van de beste superheldenfilms van de laatste jaren en de betreurde Johan Leysen naast Natali Broods

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Stonehouse’

Matthew Macfadyen, gekend als Mr. Darcy in Joe Wright’s ‘Pride & Prejudice’, vertolkt in de serie John Stoneshouse, een Engelse parlementariër voor Labour in de regering van Harold Wilson die zich aardig in de nesten werkt. Hij kiest voor de meest voor de hand liggende oplossing: zijn eigen dood in scène zetten en naar Australië vluchten met zijn secretaresse.

Om 23.07 op NPO 2

‘Wonder Woman’

Geen Marvel op uw scherm vanavond, wel een superheldenflick van DC. Voormalig Miss Israël Gal Gadot is de superheldin van dienst en houdt je met een welgemikte knal van haar lasso bij de les. De amazone maakt een bitter leerproces door in de hel van de Eerste Wereldoorlog. Eén van de beste superheldenfilms van de laatste jaren, aldus Onze Man!

Om 20.05 op Play4

‘Façades’

Een speciale aanpassing in de Canvas-programmatie naar aanleiding van het overlijden van acteur Johan Leysen vanavond: de film ‘Maudi’ wordt vervangen door ‘Façades’, een prent met naast Leysen ook Natali Broods en Theo Maassen in de hoofdrollen. Broods speelt Alex, die onverwachts op een kantelpunt in haar leven belandt wanneer haar dementerende vader (gespeeld door Leysen) in de steek gelaten wordt door haar moeder. Al gauw doemen ook bij Alex de existentiële vragen op: is ze wel echt gelukkig bij haar partner of moet ze, net als haar ouders, de façade laten vallen?

Om 21.30 op Canvas

‘Bitterzoet’

Met haar album ‘bitterzoet’ brak Eefje De Visser in 2020 definitief door. Door de pandemie kwam de ware apotheose van haar tournee past tot stand in december 2022 in de Carré van Amsterdam. Dankzij filmmakers Michiel Venmans en Jaan Stevens is de show nu een leuke versnapering voor in de woonkamer.

Om 21.12 op NPO 3

‘Breathe’

Polio, kinderverlamming en het doembeeld van de ‘ijzeren long’. Dat zijn de drie kernwoorden die het scenario bepalen van Andy Serkis regiedebuut ‘Breathe’. In het jaar 1958 treft polio de Brit Robin Cavendish, gespeeld door Andrew Garfield. In de rest van de film moet de man vechten voor een menswaardig bestaan. Hij weigert in vegetatieve toestand te leven, de oplossing komt als hij één blik heeft geworpen op zijn pasgeboren zoon.

Om 22.55 op Eén

‘The Power’

In het echte leven hebben krachtige vrouwen het helaas nog altijd niet even gemakkelijk, maar wat als ze morgen wakker zouden worden met elektriciteit in de vingertoppen? Tot daar het idee van ‘The Power’, een sciencefiction-satire naar de gelijknamige roman van Naomi Alderman die het patriarchaat letterlijk onder stroom zet.

Nu op Prime Video

