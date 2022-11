Vanavond op tv: een verhoopt verlies in Qatar, de maffia in Japan en het leven in Sint-Martens-Latem

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tokyo Vice’

‘Tokyo Vice’ is van de hand van niemand minder dan Michael Mann, de man achter klassiekers als ‘Miami Vice’, ‘Heat’ en ‘The Insider’. Hij heeft de memoires van Jake Adelstein, een Amerikaan die in de jaren 90 verslag uitbracht over de maffia in Tokio, in een spannende achtdelige serie gegoten. Ansel Elgort (‘The Fault in Our Stars’) heeft de hoofdrol voor z’n rekening genomen, en dat was niet makkelijk: ‘hij liet me elke dag vier uur Japans studeren’.

Om 22.10u op BBC1

‘Latem leven’

VTM opent opnieuw de deuren van enkele optrekjes in Sint-Martens-Latem. ‘Latem Leven’ neemt de kijker mee in en het doen en laten van enkele inwoners van het piepkleine, kunstminnende en gefortuneerde dorpje aan de oevers van de Leie. Een tiental bijzondere mensen die in het kunstenaarsdorp wonen of werken geven een inkijk in het excentrieke en inspirerende, maar eveneens plezante, vrije en volkse leven in Latem.

Om 20.40u op VTM2

Tell Me Lies Beeld HULU

‘Tell Me Lies’

Lucy (Grace Van Patten) laat op de universiteitscampus haar oog vallen op Stephen, een charismatische en ietwat arrogante oudere kerel. Het is het begin van een hitsige romance, maar met de jaren wordt duidelijk hoe ongezond de relatie is. In de VS verscheen de reeks op streamingdienst Hulu. Robin Wright en Emma Roberts hielpen de gelijknamige bestseller van Carola Lovering verfilmen.

Vanaf nu op Disney+

‘Propaganda, la fabrique du consentement’

Met de Russische invasie van Oekraïne is propaganda relevanter dan ooit. Deze Franse documentaire onderzoekt de evolutie van propaganda, die eind 19de eeuw ontstond om opstanden bij de arbeiders te onderdrukken en tijdens WO I en WO II een krachtig wapen werd.

Om 22.50u op Canvas

Kylian Mbappé Beeld Photo News

WK voetbal: Frankrijk - Australië

Frankrijk is het enige topland dat vandaag in actie komt. Australië lijkt, met hun 38ste plaats op de FIFA-ranking, een makkelijke prooi voor de Fransen. Maar van hun laatste zes matchen met inzet konden ze er amper één winnen en zonder Gouden Bal-winnaar Karim Benzema wordt scoren opeens een pak moeilijker. Staan ze er wanneer het moet? Die onterechte overwinning op de Belgen in 2018 dwaalt nog in ons achterhoofd, maar als professionele journalisten kijken wij uiteraard met een neutrale blik, mate!

Om 19.40u op Eén