Vanavond op tv: een verloren Leonardo da Vinci, een waarschuwing over Trump en relationele perikelen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Summer I Turned Pretty: seizoen 2’

Net op tijd om de fans van ‘Knokke Off’ te behoeden voor het zwarte gat: het tweede seizoen van ‘The Summer I Turned Pretty’, de tienerserie van Prime Video die zich net als de Vlaamse tegenhanger in een chique kustgemeente afspeelt. Deze reeks, over een grijze mus die in de zomer in een sierlijke zwaan verandert, is wel veel lichtvoetiger van toon en brengt een typische mix van ontluikende liefdes, smachtende blikken en relationele perikelen.

Nu te zien op Prime Video

‘Ronde van Frankrijk’

‘De beste tijdrit ooit,’ zo omschreef ex-wielrenner Tom Dumoulin gisteren in ‘Vive le vélo’ de fenomenale prestatie van Jonas Vingegaard in de Ronde van Frankrijk. De Deen degradeerde de concurrentie en lijkt op weg naar een tweede Tourzege op rij. Of kan Tadej Pogacar vandaag nog terugslaan? Op het programma staat de koninginnenrit met de moordende Col de la Loze, het dak van de Tour.

Om 12.10 op VRT 1

‘Trump: The White House Years’

Toen Canvas deze docu over Trumps presidentschap voor het eerst uitzond, was het een terugblik op een woelige periode. Nu lijkt het een waarschuwing op wat er volgend jaar opnieuw kan gebeuren.

Om 21.05 op Canvas

‘The Lost Leonardo’

In 2017 is ‘Salvator mundi’ van Leonardo da Vinci verkocht voor 450 miljoen dollar. Tot vandaag is er twijfel of het wel echt een Da Vinci is, maar onderzoek is moeilijk, want niemand weet wie de koper is en het schilderij is sindsdien niet meer gezien.

Om 22.10 op NPO 2

Jacques Tati in 'Mon oncle' Beeld FRANCE TELEVISIONS

‘Mon oncle’

Jacques Tati’s tweede film rond Mr. Hulot, waarin zijn minzame held verloren loopt in de kille moderne wereld van zijn zus en schoonbroer: een futuristisch huis vol automaten en lelijke fonteintjes. Een bijna stille film, vol uitgekiende visuele gags. Verwacht geen dijenkletsers, maar een eindeloze gecharmeerde glimlach.

Om 22.00 op Canvas

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids