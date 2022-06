Vanavond op tv: een Vlaamse duikbootfilm en de enige ‘The Mummy’ die telt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Een Vlaamse duikbootfilm: de pitch alleen al maakt dat het je verdomde plicht is om te kijken. Geestige B-film, duidelijk geïnspireerd op de wat foute men on a mission-films uit de jaren 60 en 70 (en ook wel op James Camerons ‘The Abyss’, dat werd leeggeplunderd voor de finale).

Om 20.35 op VTM

Brendan Fraser en Rachel Weisz in 'The Mummy' Beeld DOCUMENTATION

‘The Mummy’

Niet het misbaksel met Tom Cruise (herinnert u zich dát nog?), wel de plezierige avonturenfilm met Brendan Fraser en Rachel Weisz uit 1999. De vroege CGI is hier en daar wat verouderd, maar er zit een prettig retrosfeertje in de film en het is allemaal met veel zwier in elkaar gestoken.

Om 22.35 op VTM

'Breathe' met Andrew Garfield en Claire Foy Beeld imdb

‘Breathe’

Het regiedebuut van acteur Andy ‘Sméagol/Gollum’ Serkis, over een Brits koppel dat in de jaren 50 in Afrika woont, waar één van hen polio oploopt. Niet vrij van wat sentiment, maar goed geacteerd door Andrew Garfield en Claire Foy. De oprechte toon werkt bovendien ontwapenend.

Om 21.20 op Eén

‘Eens ging de zee hier tekeer’

Negentig jaar geleden werd de Afsluitdijk in het noorden van Nederland dichtgemaakt, en de zee veranderde er in het IJsselmeer. Acteur Huub Stapel onderzoekt de gevolgen ervan voor de bewoners.

Om 20.40 op NPO 2

'A Star is Born' Beeld Warner Bros. Pictures

Het meisje kan zingen, en de jongen kan regisseren. Einde. Toch zorgen Lady Gaga en Bradley Cooper voor een meer dan ‘Shallow’ film in de ondertussen vierde (!) verfilming van hetzelfde verhaal. Geen meesterwerk, wel een film die als een zacht maar goed gericht schot doel treft.

Om 21.20 op Play4

