Vanavond op tv: een Vlaming aan het front, een film voor Tarantino-fans en Nederlanders met een bakfiets

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘1 jaar oorlog in Oekraïne met een Vlaming aan het front’

De 34-jarige Tony Neukermans uit Denderhoutem kon de gruwelbeelden van de oorlog in Oekraïne niet langer aanzien en besloot om te gaan helpen in de strijd. Hij gaf zijn job als beveiligingsagent op, maakte zijn appartement leeg en nam afscheid van zijn ouders. Deze VTM NIEUWS-special brengt het unieke verhaal van Tony met behulp van beelden die hij zelf maakte.

Om 21.45 op VTM

‘Arrival’

Intelligente sciencefictionfilm van Denis Villeneuve, over een linguïste (Amy Adams) die moet proberen om te communiceren met de aliens die plots boven de aarde komen zweven. Sfeervol en ingehouden, met een clevere plot en, naar goede gewoonte, een perfecte Adams.

Om 20.35 op VTM 3

Dakota Johnson in 'Bad Times at the El Royale' Beeld TMDb

‘Bad Times at El Royale’

Pulpy misdaadfilm waarin verschillende mysterieuze personages zich verzamelen in het El Royale-hotel, elk met hun eigen agenda. De plot doet denken aan Quentin Tarantino, maar dan speelser, met een paar straffe narratieve verrassingen en een aangename B-filmsfeer.

Om 22.45 op VTM 3

‘VPRO Tegenlicht: Samen vergroenen’

Door de hoge energierekeningen beginnen onze noorderburen zich steeds meer te organiseren in burgerinitiatieven. Zo is er in Amsterdam de FIXbrigade, een groep vrijwilligers die zich wapent met een bakfiets vol gereedschap om de woning van mensen die het niet breed hebben te verduurzamen.

Om 20.30 op NPO 2

‘Voetbal: UEFA Conference League’

Zowel Anderlecht als AA Gent verloor vorige week zijn heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League met het kleinste verschil: 1-0. Vanavond zullen ze in eigen huis uit een ander vaatje moeten tappen om de kwalificatie voor de 1/8 finales af te dwingen.

Om 18.15 op Play5: Anderlecht - Loedogorets

Om 20.35 op Canvas: AA Gent - Qarabag FK

A Girl and an Astronaut Beeld TMDb

‘A Girl and an Astronaut’

Twee F-16-piloten dingen naar de hand van hetzelfde meisje en dromen ondertussen allebei van een carrière als astronaut. Als één van hen effectief de ruimte in mag, heeft de ander vrij spel, zeker wanneer de raket van zijn concurrent in het niets verdwijnt. Dertig jaar later duiken het ruimtetuig en de piloot plotseling weer op, ongehavend en geen dag ouder geworden. De vroegere strijd laait weer op en intussen stelt iedereen zich de vraag waarom de tijd geen vat heeft gehad op de man tijdens zijn ruimtereis. ‘A Girl and an Astronaut’ is een Poolse sf-serie, gemaakt door de mensen die eerder voor Netflix de twee Poolse Harlan Coben-verfilmingen ‘The Woods’ en ‘Hold Tight’ inblikten.

Nu te zien op Netflix

