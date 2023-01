Vanavond op tv: een vuilbekkende superheld, een voormalige Vlaamse Hollywoodvrouw en een vernietigende tsunami

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Deadpool’

Ryan Reynolds’ carrière schakelde een versnelling of zes hoger dankzij deze immens succesvolle actiekomedie uit de Marvel-stal. Het titelpersonage is een vuilbekkende superheld die zijn tegenstanders van hun ledematen ontdoet terwijl hij vunzige oneliners debiteert. Aardig tegengif voor de brave MCU-eenheidsworst.

Om 20.35 op VTM 3

‘The Impossible’

Naomi Watts en Ewan McGregor spelen een koppel dat samen met zijn drie kinderen (onder wie een piepjonge Tom ‘Spider-Man’ Holland) op vakantie is in Thailand wanneer de vernietigende tsunami daar in 2004 toeslaat. Grimmig en visueel indrukwekkend drama, met op de achtergrond hier en daar zowaar een Thai.

Om 20.35 op VTM 4

Astrid Coppens en James Cooke in 'James de musical' Beeld SBS

‘James de musical’

Vanavond is het de beurt aan Astrid Coppens om door James Cooke tot tranen toe bewogen te worden in ‘James de musical’. Waarom de voormalige Vlaamse Hollywoodvrouw met haar pimped out, chromed out pussywagon die eer te beurt valt? Antwoord van Cooke: ‘De manier waarop ze de voorbije jaren heeft moeten vechten voor haar nieuwe leven zal zeker een rol spelen in ons verhaal.’

Om 21.00 op Play4

‘Humo’s Comedy Cup 2021'

Bijna een jaar geleden kroonde Vincent Voeten zich in de Antwerpse Arenbergschouwburg tot de voorlopig laatste winnaar van Vlaanderens grootste comedywedstrijd. De jury dichtte de Kempense politieagent net dat tikje meer komisch talent toe dan de andere finalisten, Jade Mintjens en Charles Le Riche. We horen het al: de gustibus et coloribus... Oordeel vooral zelf!

Om 23.20 op VTM 2

Thanasi Kokkinakis en Nick Kyrgios in 'Break Point' Beeld Netflix

‘Break Point’

Netflix heeft met ‘Drive to Survive’ al een succesvolle reeks over de wereld van de Formule 1 en werkt aan een serie over het internationale wielercircus die later dit jaar moet verschijnen, maar tussendoor is er ook aandacht voor tennis. Het nieuwe ‘Break Point’, van de makers van ‘Drive to Survive’, volgt een jaar lang spelers en speelsters uit het circuit terwijl ze van toernooi naar toernooi reizen en zich tussen de wedstrijden door proberen te ontspannen. Minpunt: van de grote drie uit het mannentennis – Rafael Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer – heeft niemand meegewerkt, zodat het emotionele afscheid van die laatste een paar maanden geleden slechts zijdelings aan bod kan komen.

Nu te zien op Netflix

