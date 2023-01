Vanavond op tv: een wedstrijd van staatsbelang, George Clooney in de ruimte en schunnige songteksten

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘This is Spinal Tap’

Sorry voor de fans van ‘Some Kind of Monster’ en ‘Bazart: het begin voorbij’, maar dit blijft toch de beste mockumentary aller tijden. Rob Reiner volgt een fictieve rockband die de versterkers al eens naar elf durft te draaien en uiteindelijk met veel drama uit elkaar valt, maar niet voordat ze songteksten op de wereld heeft losgelaten als ‘My baby fits me like a flesh tuxedo / I love to sink her with my pink torpedo’. Blijkbaar pijnlijk herkenbaar voor veel muzikanten. Wie het gitaartje past, gorde het om de nek.

Om 00.55 op BBC 1

‘OnderOns’

Hanya Yanagihara, Yoram Ottolenghi en Suzanne Vega. Het zijn niet de antwoorden van Thomas Vanderveken op Humo’s eindejaarsvraagjes, wel een deel van de indrukwekkende gastenlijst van zijn interviewprogramma ‘Onder ons’. Yanagihara, bekend van vuistdikke boeken als ‘Een klein leven’, bijt de spits af.

Om 22.10 op Canvas

Hunter Falls. Beeld ©Thomas Geuens

‘Eurosong 2023'

Wie o wie mag ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival? Wordt het The Starlings, Loredana, Gustaph, Ameerah, Chérine, gala dragot of toch Hunter Falls? Wie zíjn Gustaph, Ameerah, Chérine, gala dragot en Hunter Falls? Vragen die Peter Van de Veire graag beantwoord wil zien en dan nog het liefst in een volgepakt Paleis 12. In de jury zit volk met ervaring, zoals onze kandidaat van vorig jaar Jérémie Makiese en de Noor Alexander Rybak, bekend van zijn Eurovisie-hit ‘Fairytale’, zijn viool en het feit dat hij hard genoeg op Thomas Vanderveken lijkt om Yoram Ottolenghi een macrobiotische bloemkool af te troggelen.

Om 20.20 op Eén

‘De kin op de vloer, de ogen opengetrokken tot tegen het plafond, de kont op het uiterste puntje van ons zeteltje, het hart in overdrive, de spieren opgespannen als veren, alle haartjes recht en zo nu en dan amechtig naar adem happend.’ Komt níet uit onze bespreking van Dennis Black Magics geheime sekstapes, wel uit de lofzang van Onze Man op ‘Gravity’ van Alfonso Cuáron, een staaltje inktzwarte cinemagie met Sandra Bullock en George Clooney als astronauten op drift.

Om 21.05 op Play4

‘Vikings: Valhalla’ (seizoen 2)

Wie het eerste seizoen zag van het vervolg op ‘Vikings’, weet dat je er niet naar kijkt voor de historische accuraatheid, maar voor het spierballengerol en de bloedige veldslagen. Weinig subtiel, maar het ziet er goed uit: de ‘Zillion’ van de historische drama’s, zeg maar.

Nu te zien op Netflix

WK Hockey: België - Zuid-Korea

Eden, Kevin et les autres : dit is er eentje voor jullie. De Red Lions bewezen vier jaar geleden namelijk dat je met België wel degelijk wereldkampioen kan worden. Zo’n wereldtitel is er om te verdedigen en daarvoor kruisen Alexander Hendrickx en de zijnen de sticks eerst met Zuid-Korea.

Om 12.25 op Play Sports 2

