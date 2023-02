Vanavond op tv: een wiskundig genie, een gestampte boer en Kate Winslet

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mare of Easttown’

De Mare uit de titel (Kate Winslet) is een moeder die in het reine probeert te komen met de zelfdoding van haar zoon mag nog een ererondje lopen op Play4. Donker en troosteloos, maar op de juiste momenten ook lichter van toon en zelfs grappig. ‘De ontknoping zal ook niemand onbevredigd achterlaten, maar het misdaadluik lijkt een beetje een aanhangsel van het verhaal rond Mare', schreef Onze Man in zijn ★★★★☆-recensie.

Om 21.25 op Play4

‘Atonement’

De boetedoening in de titel wordt gedaan door Briony (Saoirse Ronan), een dertienjarig meisje dat op een avond haar zus (Keira Knightley) betrapt tijdens een stiekeme wip met tuinman James McAvoy. Compleet van streek beschuldigt Briony hem onterecht van verkrachting. De visuele stijl is afgeborsteld, de erotiek sluimert en op de achtergrond woedt een wereldoorlog. Voor fans van melodrama die het niet moeten hebben van zingende champignons.

Om 21.30 op Canvas

‘Good Will Hunting’

De Will in de titel is... ja, dat weet u onderhand zelf wel. Matt Damon brak door als het wiskundige genie dat niet alleen de cijfers, maar ook de demonen in zijn hoofd voelt tollen. Robin Williams is de minzame psycholoog met dienst.

Om 22.50 op Eén

Not Carol Beeld IMDb

‘Not Carol’

De Carol in de titel is Carol Coronado, die in mei 2014 thuis wordt ontdekt door haar eigen moeder nadat ze haar drie dochters heeft doodgestoken. Achteraf bleek dat ze in een postnatale psychose zat. ‘Not Carol’ behandelt een idee dat vandaag nog steeds taboe is: het idee dat de roze wolk voor sommige moeders in werkelijkheid pikzwart is.

Om 21.24 op NPO 3

Clarkson’s Farm (seizoen 2)

De Clarkson in de titel is Jeremy, de meest rijzige presentator van ‘Top Gear’ die in deze docusoap de auto’s voor de tractoren inruilt. Zoals de meeste snelle wagens is er bij Clarkson altijd sprake van slipgevaar: in de aanloop naar ‘Clarkson’s Farm’ schreef hij in een column voor The Sun dat hij droomde ‘van de dag dat Meghan Markle naakt door de straten wordt gereden, zodat mensen uitwerpselen naar haar kunnen gooien.’ Mocht u het zich afvragen: het derde seizoen van ‘Clarkson’s Farm’ is besteld, pas vanaf eind 2024 zouden de prins en prinses van Sussex weer met een gerust gemoed Prime Video moeten kunnen kijken.

Nu te zien op Prime Video

Meer kijktips? Check humo.be/gids